Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о предоставлении бюджетного кредита городу Новосибирску. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

Новосибирск получит из областного бюджета 2,2 млрд рублей со сроком возврата до 20 ноября 2020 года и необходимостью уплаты 0,1 процента годовых за пользование кредитом.

Бюджетный кредит предназначен на покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении местного бюджета.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова.

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