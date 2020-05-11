По данным оперативного штаба на утро 11 мая в регионе зафиксировано 1171 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 72 у детей.

Еще 71 инфицированный коронавирусом за минувшие сутки зарегистрирован в области. За время эпидемии 314 человек выздоровели, 15 больных скончались. В отделениях реанимации инфекционных стационаров НСО на сегодняшний ень находятся 55 человек, из них 16 пациентов на ИВЛ.

В детской больнице №3 на лечении находятся 88 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Вмед стационарах Новосибирска 1422 взрослых пациента с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом.

Четверо больных госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, трое находятся в Черепановской, двое в Сузунской, два пациента в Карасукской ЦРБ и один человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в регионе на сегодняшний день проведено 58 274 теста на коронавирус.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.