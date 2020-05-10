1100 случаев заражения COVID-19, из которых 60 – дети, зарегистрировано за время пандемии в Новосибирской области по данным оперштаба.

На 10.00 10 мая в регионе за сутки коронавирусная инфекция подтверждена лабораторно была еще у 75 человек. Скончался мужчина 58 лет.

За все время 307 человек были выписаны по выздоровлению, 15 больных умерли. Всего в отделениях реанимации находится 51 человек, на ИВЛ — 20 пациентов. В инфекционных стационарах Новосибирска лечатся 1224 взрослых пациента с подозрением на COVID-19 и с установленным диагнозом. Три человека находятся в Черепановской ЦРБ, двое – в Сузунской, один пациент – в Карасукской ЦРБ и один госпитализирован в Тогучинскую ЦРБ.

В детской больнице №3 находится 71 ребенок с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

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