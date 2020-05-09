В Московской области на базе выставочного центра «Крокус Экспо» заработал госпиталь. Он предназначен для больных коронавирусом. Заведующим приемного отделения стал Александр Кангун, известный красноярский предприниматель, основатель ушедшей с рынка группы автодилерских компаний «Крепость».

В своем новом статусе Александр Кангун дал комментарий телеканалу 360tv. В больнице, созданной на базе выставочного центра «Крокус Экспо» и предназначенной для лечения больных с коронавирусом, 1040 коек. Напомним, что ранее «Крокус Экспо» являлся крупнейшей в России выставочной площадкой. Однако из-за пандемии коронавируса все проводимые на территории комплекса мероприятия, включая московский автосалон (ММАС), было решено отменить.

Напомним, что Александр Кангун начинал свою карьеру в cкорой помощи. В студенческие годы он начал работать врачом, а впоследствии стал руководителем службы скорой помощи Красноярска. Однако свою известность он получил как предприниматель, создав в 1995 году группу компаний «Крепость». Ранее она была официальным дилером Toyota, Lexus, Volvo, Porsche, Bentley, Jaguar, Land Rover в Красноярском крае, а также Toyota, Mazda, KIA в Республике Хакасии. Кроме того, группа компаний являлась девелопером пятизвездочного отеля Marriott в Красноярске и осуществляла ряд других проектов. В апреле 2018 года «Крепость» утратила статус официального дилера Toyota и Lexus по инициативе ООО «Тойота Мотор». Сам Александр Кангун в интервью «Континенту Сибирь» на тот момент отмечал, что у ООО «Тойота Мотор» по его мнению не было оснований для такого шага. Тем не менее сложившаяся ситуация привела к тому, что в дальнейшем «Крепость» перестала быть официальным дилером по оставшимся в портфеле брендам и покинула рынок. Следователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Кангуна. В декабре 2018 года предприниматель был признан банкротом.

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