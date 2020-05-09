«Континент Сибирь» предлагает вниманию читателей фоторепортаж с празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Для всех нас 9 мая был и останется Днём Великой Победы, это священная дата, которую невозможно отменить или перенести», – отметил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. По его словам, важно, чтобы в стране была создана атмосфера всеобщего патриотического единения, каждая семья ощутила этот праздник и могла отдать дань уважения героическим событиям и сохранить память о победителях.

В День 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Сергей Меняйло вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, председателем Заксобрания региона Андреем Шимкивом и спикером совета депутатов Новосибирска Дмитрием Асанцевым возложил цветы к Вечному огню на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы» в Новосибирске.

Также в ходе всероссийской акции «Сад памяти», состоявшейся в Новосибирске на набережной Обского моря в районе ОбьГЭС, Андрей Травников возложил цветы к памятнику Воину-освободителю и принял участие в посадке саженцев сирени.

Напомним, что в этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции и осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки были отменены массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, традиционные памятные акции проводятся в новых форматах.

В рамках празднования 75-летия Победы на всей территории страны проходят театрализованные поздравления ветеранов под окнами домов, акции «#ПоёмДвором», «#Мирные_окна». Масштабная акция «Бессмертный полк» перешла в виртуальный формат, трансляция видеоряда фотографий ветеранов организована на уличных носителях и цифровых платформах.

Подробнее с программой праздника можно ознакомиться по ссылке.

Фото Михаила Перикова и Окружного информационного центра (ОИЦ)

Как отмечают 9 мая в Новосибирске 1 of 21

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