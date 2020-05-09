По данным оперативного штаба на 10.00 9 мая в Новосибирской области за сутки было подтверждено еще две смерти от коронавирусной инфекции — мужчины 59 и 63 лет.

За истекшие сутки COVID-19 выявили у 76 человек, еще 44 человека выздоровели. В области общее количество случаев заражения коронавирусом – 1025, из них 55 – детей. 306 человек выписаны по выздоровлению, 14 летальных исходов.

В отделениях реанимации находятся 48 человек, из них на ИВЛ — 20 пациентов,.

В детской больнице №3 на лечении 71 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска 1197 взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом. Четыре человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ. Три человека находятся в Черепановской ЦРБ, двое – в Сузунской и один пациент в Карасукской ЦРБ.

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