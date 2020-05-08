В канун Дня Победы в музее корпоративной истории УК «Кузбассразрезуголь» открылась экспозиция, посвященная боевому и трудовому подвигу горняков Компании в годы Великой Отечественной войны. Основа экспозиции – личные вещи, письма и награды бывших фронтовиков и тружеников тыла, работавших на предприятиях угольной компании.

Среди уникальных экспонатов – тетрадь ефрейтора Князева, работавшего после войны на разрезе им. Вахрушева в г. Киселевск (сегодня филиал «Краснобродский угольный разрез»). На фронте Николай Фадеевич Князев записывал в эту тетрадь стихи собственного сочинения, фронтовые частушки, заметки. На пожелтевших страницах запечатлена война глазами её участника.

Копии наградных листов – еще важная часть новой выставки. За короткими сухими строками документов — настоящие мужество, отвага, самоотверженность. Так, Алексей Малеваный, ветеран Бачатского разреза, в годы войны в уличном бою при взятии Берлина уничтожил 4 пулемета и взял в плен 15 солдат противника. Машинист буровой установки Василий Бардокин в боях 1945 года вместе с расчетом своей самоходки уничтожил 11 единиц вражеской техники, 10 орудий, 150 вражеских солдат и офицеров.

Машинист экскаватора Николай Ламанов во время войны служил сапером, участвовал в прорыве у Одера, обезвредив 48 противотанковых мин. После штурма Берлина он лично оставил подпись на стене у Рейхстага, после войны еще четыре года служил в Германии личным водителем маршала Рокоссовского.

«Мы признательны всем, кто передал в наш музей вещи, способные передать атмосферу тех суровых лет, особенно письма, награды, личные вещи бойцов, – комментирует заместитель директора УК «Кузбассразрезуголь» по персоналу и общим вопросам Николай Овчинников. – Сегодня они имеют особенную ценность, потому что даже спустя 75 лет дают возможность рассказать о свидетелях истории, которые ковали победу на фронте и в тылу».

Сегодня музей угольной компании работает в ограниченном экскурсионном режиме – познакомиться с экспозицией можно пока на страницах социальных сетей УК «Кузбассразрезуголь». Но выставка продлится до конца года, ее посещение станет доступно для всех желающих с момента снятия карантинных мер.

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