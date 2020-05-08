«Россети Сибирь»: Энергосистема готова к дням празднования Великой Победы

По данным «Россетей Сибирь» для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на всей территории присутствия компании усилен контроль работы энергооборудования и сформированы аварийно-восстановительные бригады для устранения возможных технологических нарушений.

«Накануне предстоящих выходных оперативный персонал Россети Сибирь переведен в полную готовность – круглосуточное дежурство будут нести 148 оперативно-выездных бригад в составе 296 человек и 148 единиц техники. Дополнительно проведены проверки оснащения бригад инвентарем, экипировкой, обеспечения средствами защиты (маски, антисептики) и спецтехникой. Все производственные отделения, участки и районы электрических сетей, а также службы линий и подстанций укомплектованы необходимым запасом материалов и средствами связи», — отметили в пресс-службе компании.

В режиме «боевой» готовности, на случай проведения аварийно-восстановительных работ, находятся 898 бригад (4702 сотрудника, 1812 единиц техники). В каждом филиале по всей территории присутствия подготовлены к работе 638 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) мощностью 48,8 МВт. Это генераторные установки, которые обеспечат электроснабжение социально значимых объектов и потребителей при возможном технологическом нарушении.

Напомним, во время периода самоизоляции в регионе – на особом контроле энергетиков остаются больницы, поликлиники, МФЦ, банки, компании, предоставляющие услуги связи, интернет-провайдеры и другие важные для жителей края объекты.

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