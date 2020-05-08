Благодаря работе новосибирских студентов-медиков оперативно выявляются зараженные пассажиры в аэропорту и поэтому сегодня в Новосибирской области темпы распространения COVID-19 ниже, чем в ряде других регионов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

Губернатор Андрей Травников 8 мая встретился с будущими медиками в аэропорту «Толмачёво» и поблагодарил за работу «на передовой».

«Мы первыми в стране организовали полный термометрический контроль пассажиров, прибывающих внутренними рейсами, организовали санитарный пост для консультирования граждан, — подчеркнул губернатор. — Уже тогда были выявлены первые случаи заражения. Соответственно, заболевание не пошло в коллективы. Потом вместе с санитарными врачами мы стали встречать рейсы из отдельных регионов нашей страны, где было выявлено большое количество заболеваний».

Андрей Травников отметил, что такая оперативная работа позволила уже на начальной стадии развития пандемии выиграть время и сегодня по темпам развития распространения COVID-19 область отстает от многих других регионов примерно на месяц. Уже более месяца работают все промышленные предприятия и строительные компании, работает малый бизнес.

«Заводчане уверены в будущем своих коллективов, в том, что текущие заказы будут выполнены, а новые — получены. Строители уверены в том, что они сдадут квартиры своим клиентам — будущим жильцам — в срок. Сфера услуг уверена: бизнес сохранится, работа не будет потеряна.

Понятно, что это результат усилий многих людей. Но именно вы находитесь на переднем рубеже этой большой работы. Благодаря вам наши новосибирские предприятия, стройки и бизнес работают в полной мере.

Спасибо за ваш ответственный человеческий подход. Вы говорите, что защищать людей, заботиться об их здоровье — это ваша будущая работа. Спасибо за такое отношение, за то, что даже в праздничные дни вы продолжаете выполнять свою задачу. Когда закончится наша тяжёлая борьба с заболеванием и будет возможность встретиться без масок, я обязательно приеду к вам в колледж и всех поблагодарю», — сказал губернатор.

Студенты-волонтеры в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты. Их дежурство в аэропорту не мешает дистанционному обучению, так как в волонтеры берут только тех, которые учится хорошо.

Сегодня в аэропорту круглосуточно работают 35 студентов и 37 преподавателей медицинского колледжа. Они выходят в 12-часовую смену по 3-4 человека. При обнаружении у пассажира симптомов его отводят в медпункт аэропорта, где скорая помощь принимает дальнейшие решения.

«Для наших студентов это огромный опыт. Можно сказать, боевой. Учиться приходится прямо здесь и сейчас. Взаимодействие с пассажирами отличается от привычной нам работы с пациентами. Но это развивает такую важную компетенцию как коммуникация с людьми разных возрастов, разных категорий», — отметила директор медицинского колледжа Светлана Домахина.

Напомним, в качестве дополнительной меры противоэпидемиологической защиты АО «Аэропорт Толмачево» ввел обработку привокзальной площади и аванперрона.

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