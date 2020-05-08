День Победы – особенный праздник для каждого человека в нашей стране. Он стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа.
9 Мая мы вспоминаем своих отцов и дедов, всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени.
В этот знаменательный праздник искренне желаю всем счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам! Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении!
Генеральный директор ГК «СМСС» Анатолий Павлов