День Победы – особенный праздник для каждого человека в нашей стране. Он стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа.

9 Мая мы вспоминаем своих отцов и дедов, всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени.

В этот знаменательный праздник искренне желаю всем счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам! Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении!

Генеральный директор ГК «СМСС» Анатолий Павлов

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