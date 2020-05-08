Анатолий Локоть на прошедшей 8 мая онлайн пресс-конференции рассказал, как будет праздноваться в городе 9 мая, и ответил на вопросы журналистов.

На вопрос «Континента Сибирь» о несоблюдении правил санитарной безопасности в общественном транспорте во время эпидемии мэр Новосибирска попросил назвать номер транспортного средства и время, когда такое нарушение произошло, «чтобы конкретный экипаж наказать. Им строго указано соблюдать все нормы индивидуальной безопасности, выделены все средства индивидуальной защиты и они этот режим должны не просто сами соблюдать, но и требовать подобного выполнения режима — масочного режима — как мы говорим сегодня, в том числе и от пассажиров».

Напомним, полпред президента в СФО сегодня сообщил, что после 11 мая режим самоизоляции, скорее всего будет продлен.

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