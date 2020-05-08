Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили меры поддержки региональной экономики

На прошедшей 54-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты обсудили поправки к бюджету и меры противодействия коронавирусу, утвердили список кандидатов в Общественную палату и приняли ряд документов, регламентирующих социально-экономическую сферу региона.

Одним из главных вопросов повестки сессии стала борьба с пандемией и ее последствиями, в первую очередь, экономическими. По словам спикера регионального парламента Андрея Шимкива, сейчас к депутатам обращаются коммерсанты с вопросом, как сможет выжить их бизнес после того, как ограничения на работу будут сняты. Глава минэкономразвития Новосибирской области Лев Решетников представил парламентариям презентацию, собравшую как федеральные, так и региональные меры поддержки для предпринимателей. Условно их можно разделить на три категории: отсрочки по уплате кредитов и процентов, а также льготное кредитование, послабления в проверках надзорных органов, а также дополнительная поддержка, вроде «арендных каникул» или целевых траншей для выплаты зарплаты. «12-го мая еще один пакет поддержки бизнеса рассмотрит Госдума, и конечно мы, на местном уровне, будем принимать решения, разрабатывать программы по выходу из ограничительных мер. Это сейчас самое главное – как выйти, чтобы бизнес мог ожить», — рассказал Андрей Шимкив.

С последствиями пандемии был связан еще один предмет обсуждения сессии. Параметры областного бюджета на 2020-й год и плановый период двух последующих годов, в связи с резко изменившейся экономической ситуацией, приходится корректировать. Однако вносящий изменения документ, по словам представлявшего его министра финансов и налоговой политики региона Виталия Голубенко, был разработан «до возникновения обстоятельств…». «Три задачи, которым посвящен законопроект. Первая – реализация поручений президента РФ, вторая – выполнение обязательств по нацпроекту здоровье, третья – отражение в ассигнованиях дорожного фонда финансовых итогов 2019-го года в соответствии с требованиями бюджетного законодательства РФ», — сказал министр. Комментируя представленный документ, депутаты интересовались, возможно ли возобновление финансирования в будущем тех проектов, средства с которых сейчас перераспределяются в пользу решения первоочередных задач. Глава минфина заверил парламентариев, что проекты обязательно будут реализованы «по мере восстановления доходов». «К сожалению, не сможем мы в этом году профинансировать ряд мероприятий из так называемого «листа ожидания». Но будем смотреть по мере восстановления экономики и поступлению доходов в бюджет во второй половине текущего года. Сейчас я удовлетворен совместной работой правительства области и депутатов законодательного собрания над поправками, которые вносились», — рассказал журналистам после обсуждения параметров облбюджета участвовавший в сессии губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Также на сессии депутаты утвердили список кандидатов в Общественную палату региона. Состав палаты из 75 человек обновляется каждые три года. Свои 25 кандидатур вносит губернатор, еще 25 членов представляет Законодательное собрание Новосибирской области. Выбранные 50 человек позднее утверждают оставшихся 25 членов палаты. В сравнении с предыдущим составом палаты, «депутатский» список, в который вошли представители региональных некоммерческих организаций, обновился почти наполовину. «Все люди достойные. Примеры кандидатов – это «Офицеры России», «Врачи России», организация учителей Новосибирской области… Постарались учесть все пожелания и отобрать людей с каждого сегмента. Мы уверены в том, что Общественная палата нового созыва выйдет на новый уровень и будет четко взаимодействовать с законодательным собранием и правительством Новосибирской области», — пояснил первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Панферов.

В ходе сессии парламентарии заслушали два годовых отчета – уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Нины Шалабаевой и главы Контрольно-счетной палаты региона Елены Гончаровой. Комментируя доклад главы КСП, несколько депутатов предложили усилить контроль над аудиторами, существенно изменив при этом полномочия руководства контрольного органа. Мнения по этому вопросу также разделились, часть парламентариев считает, что КСП хорошо справляется со своими функциями, а претензии возникают от того, что не все депутаты готовы налаживать сотрудничество с аудиторами. Однако в итоге участники сессии пришли к решению, что региональный закон о КСП был принят 9 лет назад и сегодня, так или иначе, нуждается в пересмотре.

Еще два решения, принятых парламентариями в ходе сессии, касались лоббирования интересов аграриев области и взаимодействия властей с региональным «мусорным» оператором. Изменения в российском законодательстве оставили без «погектарной поддержки» ряд сельхозтоваропроизводителей, которые теперь не проходят в число получателей субсидии по ряду параметров. Депутаты приняли проект обращения к министру сельского хозяйства РФ с предложением расширить список получателей субсидий. Проект закона Новосибирской области, наделяющий власти региона полномочиями по смене регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, был принят сразу в двух чтениях. «Региональным законом мы даем областному правительству полномочия расторгать отношения с региональным оператором. Ни для кого не секрет, что работа, вроде, налаживается, но, тем не менее, много вопросов остается. Сегодняшний закон дал необходимые полномочия правительству», — прокомментировал принятие законопроекта председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

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