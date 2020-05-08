В канун 75-летия Великой Победы МТС передал Новосибирску саженец легендарного «Тополя Победы» — дерева-долгожителя, уцелевшего в ходе Сталинградской битвы. Саженец легендарного тополя из Волгограда высадили 7 мая на «Бульваре Победы» в Юго-Западном жилмассиве.

Волгоградский тополь — знаменитый на всю страну жизнеутверждающий символ победы, которому сегодня больше 100 лет. Дерево пережило самую опустошительную в истории человечества Сталинградскую битву, во время которой город был почти стерт с лица земли. Несмотря на то, что дерево сильно пострадало в ходе битвы, весной 1943 года, после освобождения города, оно вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной.

Для сохранения генотипа уникального тополя биологи вырастили саженцы из черенков дерева-героя. Впервые акция «Тополь Победы» прошла весной 2017 года, за три года «дети» легендарного дерева были высажены в 32 городах России. В этом году в честь 75-летия Победы, саженцы появятся еще в десяти городах и Новосибирск первым в Центральной Сибири принял росток легендарного тополя.

«Очень символично, что саженец легендарного тополя теперь есть и в Новосибирске. Столица Сибири в тяжелые годы войны приняла десятки заводов и стала второй родиной для тысяч людей, – комментирует директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Благодаря продукции работавших в Новосибирске эвакуированных предприятий Сталинград смог выдержать ту кровопролитную битву, а наша страна – одержать великую Победу. В знак памяти и благодарности всем новосибирцам, ушедшим на фронт и трудившимся в тылу, мы дарим городу это дерево. Те жители Новосибирской области, кто проводит самоизоляцию на своих приусадебных и дачных участках, могут поддержать идею – посадить любые саженцы в честь воевавших и трудившихся в тылу родственников, поделиться фотографиями и историями своих близких в социальных сетях, используя хештег #чтобыпомнилаземля».

Возле дерева установлена табличка с QR-кодом с ссылкой на интернет-страницу проекта, чтобы каждый прохожий понимал, что перед ним — тот самый тополь.

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