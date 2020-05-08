Новосибирский «Тион» возобновил работу после приостановки из-за заражения двух сотрудников

Новосибирская компания «Тион» возобновила работу после приостановки, связанной с заражением коронавирусом двух сотрудников предприятия.

Новосибирская компания «Тион» возобновила работу в пятницу, 8 мая. Об этом «Континенту Сибирь» сообщила PR-директор компании Анастасия Гетьман. Напомним, 4 мая у двух сотрудников «Тиона» подтвердилось заражение коронавирусом. После этого предприятие приостановило работу. Все работники, 124 человека, прошли тестирование, вирус у них не обнаружен. Офисные сотрудники «Тиона» в Москве и Новосибирске работают удаленно. «Работа могла быть вновь запущена еще 6 мая, когда «Тион» завершил выполнение рекомендаций Роспотребнадзора, связанных с дезинфекцией помещений и отстранением от производства контактировавших с заболевшими. Однако компания приняла решение отложить запуск и вывести на работу только сотрудников, имеющих отрицательные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — пояснила Анастасия Гетьман.

Компания «Тион» разрабатывает технику для «умной» вентиляции и очистки воздуха, в том числе, для лабораторий и больниц, оборудуемых для приема пациентов с COVID-19. По словам генерального директора ГК «Тион» Мирослава Поточны, сейчас на предприятии действуют усиленные меры инфекционной безопасности: сотрудники работают в масках и регулярно дезинфицируют руки и поверхности, в помещениях установлены обеззараживатели воздуха, два раза в день измеряется температура. «К сожалению, никто не застрахован от заболевания — в этом суть пандемии. Но в наших силах сделать все возможное для снижения рисков», — цитирует топ-менеджера пресс-служба «Тиона».

Напомним, по данным регионального оперативного штаба на 8 мая в Новосибирской области зарегистрировано 949 случаев заражения коронавирусом, 46 из них — дети. Зарегистрировано 262 случая выздоровления и 12 летальных исходов. В отделениях реанимации в стационарах региона находятся 54 пациента, на ИВЛ – 20 человек.

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