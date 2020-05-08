Майис Мамедов поздравляет с 9 мая

Дорогие ветераны, труженики тыла!
Поздравляю вас с 75-летием великой Победы! Этот праздник всегда живет в наших сердцах! Мы никогда не забудем героизм, мужество российского народа. Мы чтим память тех солдат, которые не вернулись на нашу землю.
Желаю добра, здоровья! Пусть вас всегда окружает забота ваших детей, внуков, родственников.
С праздником великой Победы!
Председатель ассоциации «Региональный деловой клуб строителей»
генеральный директор ООО «Первый строительный фонд»
депутат Законодательного собрания Новосибирской области
Майис Мамедов