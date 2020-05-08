Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло поздравляет с 9 мая

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Дорогие сибиряки!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! В этом празднике – патриотическая гордость, искренняя радость и безмерная печаль. Эти глубокие чувства испытывают все поколения россиян, они объединяют миллионы людей по всему миру.

Для всех нас 9 мая был и остаётся Днём Победы, главным праздником нашей страны. Несмотря на непростые времена, которые мы сейчас переживаем, эта дата священна и навеки вписана в мировую историю.

Воины-сибиряки многое сделали для того, чтобы приблизить долгожданный день народного триумфа. Истинные патриоты Отечества, они героически показали себя во всех главных сражениях и крупных военных операциях. Тяготы войны не сломили сибирский боевой дух, в яростных кровопролитных битвах он только закалился и окреп. Важно помнить и о сибиряках, которые на пределе человеческих сил самоотверженно трудились в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма.

Герои живы, пока жива память о них. И сколько бы времени ни прошло, мы всегда будем чтить их подвиг, который учит побеждать и преданно служить Родине, черпать духовные и нравственные силы в славной истории нашей страны. Сегодня мы должны сделать всё возможное, чтобы нынешние и будущие поколения граждан России ни на мгновение не забывали, что они являются потомками настоящих победителей.

Мы преклоняем головы перед нашими ветеранами, теми, кто защищал свободу и независимость нашего народа, кто прошёл через тяжелейшие военные испытания. Мы безгранично благодарны им за доблесть и отвагу. Позвольте от всей души пожелать вам доброго здоровья и долгих лет жизни!

Дорогие сибиряки! Этот всенародный праздник величия и скорби дорог каждой семье и находит отклик в каждом сердце. Давайте в этот день отдадим дань уважения родным и близким, пережившим войну, вспомним погибших и тех, кого уже нет с нами. Каждый новый день, завоёванный их мужеством и решимостью, мы должны проживать достойно.

С Днём Великой Победы! Мирного неба над головой, счастья, добра и благополучия!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации

в Сибирском федеральном округе

Сергей Меняйло

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