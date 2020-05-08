По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 9 по 12 мая на территории города Новосибирска в дневные часы ожидается повышение температуры до +27°С .

9 мая по городу и в области температура ночью +6°С..+8°С, днем +23°С..+25°С, ветер юго-восточный 3-8 м/с, без осадков.

10 мая ночью столбик термометра будет на отметке +8°С — +10°С, днем +25°С..+27°С, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Без осадков.

11 мая: температура ночью +12°С..+14 °С, днем воздух прогреется до+25°С..+27°С, ветер юго-восточный 3-9 м/с, переменная облачность, возможны грозы.

12 мая температура ночью +12°С..+14°С, днем +22°С..+24°С, ветер юго-восточный 3-7 м/с. Ожидается переменная облачность, осадки.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.