По данным оперативного штаба на 10.00 сегодня, 8 мая, в Новосибирской области зарегистрировано 949 случаев заражения коронавирусом, 46 из них — дети.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден еще у 73 человек. Зарегистрировано 262 случая выздоровления и 12 летальных исходов. В отделениях реанимации в стационарах региона находятся 54 пациента, на ИВЛ – 20 человек.

В детской больнице №3 лечатся 72 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска на настоящий момент находятся 1211 взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом. Четыре человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, двое – в Сузунскую и один пациент – в Карасукскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области сделано 51 568 тестов на коронавирус.

Напомним, на брифинге, состоявшемся 7 мая, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова объяснила, почему от коронавируса умирают молодые люди.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом по числу летальных исходов Новосибирская область сравнялась с Красноярским краем.

Подтвержденная летальность таким образом, составила 1,37% — это пятое место по показателям в СФО.

На первом месте среди сибирских регионов по летальности Хакасия, где этот показатель составляет 2,27%. Также в тройку «антилидеров» входят Кемеровская и Омская области.

Нулевые показатели летальности среди субъектов СФО — в Республике Алтай и республике Тыва.

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