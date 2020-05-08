По данным оперативного штаба на 10.00 сегодня, 8 мая, в Новосибирской области зарегистрировано 949 случаев заражения коронавирусом, 46 из них — дети.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден еще у 73 человек. Зарегистрировано 262 случая выздоровления и 12 летальных исходов. В отделениях реанимации в стационарах региона находятся 54 пациента, на ИВЛ – 20 человек.
В детской больнице №3 лечатся 72 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
В инфекционных стационарах Новосибирска на настоящий момент находятся 1211 взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом. Четыре человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, двое – в Сузунскую и один пациент – в Карасукскую ЦРБ.
Всего в Новосибирской области сделано 51 568 тестов на коронавирус.
Напомним, на брифинге, состоявшемся 7 мая, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова объяснила, почему от коронавируса умирают молодые люди.
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом по числу летальных исходов Новосибирская область сравнялась с Красноярским краем.
Подтвержденная летальность таким образом, составила 1,37% — это пятое место по показателям в СФО.
На первом месте среди сибирских регионов по летальности Хакасия, где этот показатель составляет 2,27%. Также в тройку «антилидеров» входят Кемеровская и Омская области.
Нулевые показатели летальности среди субъектов СФО — в Республике Алтай и республике Тыва.
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