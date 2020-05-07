Олег Федоров, новый руководитель Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет в 2011 году, и, также с красным дипломом 2017-м завершил образование в Российском государственном педагогическом университете.

В марте этого года Федорову исполнилось 32 года. В 2020-м году он завершил обучение в Московской школе управления на базе Сколково по программе Master of Public Strategy. Кандидат исторических наук, доцент. В 2019 году Федоров стал финалистом конкурса «Лидеры России».

«Он прибывает из другого региона и, в соответствии с установленным порядком, находится на самоизоляции, — сказал директор по региональному развитию РАНХиГС Дмитрий Федорищев, — но с первого рабочего дня приступает к своим обязанностям в удаленном режиме и активно включается в работу филиала».

Надежда Кирилова, исполнявшая обязанности директора в течение пяти месяцев, продолжит работу в институте в качестве заместителя директора.

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