Принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в регионе 8-9 мая, можно не выходя из дома, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Многие проекты празднования 9 мая переведены в интерактивный дистанционный формат.

1-9 мая – Региональный проект «Мы победили!». Смотрите видеосюжеты с воспоминаниями ветеранов на YouTube канале телеканала НСК 49.

1-9 мая – Федеральная акция #ОКНА_ПОБЕДЫ». Украсьте окно своего дома к 75-летию Победы. Фотографию украшенного окна разместите в соцсети с #ОКНА_ПОБЕДЫ.

4-9 мая – Федеральная акция «Георгиевская ленточка». Георгиевская ленточка — символ воинской славы. Прикрепите её на одежду у сердца в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне.

1-9 мая – Федеральная акция «Парад у дома Ветерана». Представители воинских подразделений, силовых структур пройдут строевым маршем перед окнами ветеранов.

8 мая (22.00) – Региональный проект «Свеча памяти». Зажгите свечу на своем окне в память о героях Великой Отечественной войны. Одновременно – в эфире пройдет общегородская акция «Минута молчания».

9 мая (10.00, 13.00, 16.00, 19.00) – Региональный проект «Сводки с фронта». В эфире РАДИО 54 слушайте сводки Совинформбюро в исполнении внуков и правнуков Победителей.

9 мая (в течение дня) – Федеральная акция «Флаги России. 9 Мая». В знак единения украсьте окна и балконы своих домов флагами России.

9 мая (в течение дня) – Федеральная акция #Сад Памяти. Принять участие в Акции можно в дистанционном формате. Высадите на своем участке дерево в память о прошедших войну родных и близких или выложите рисунок дерева, которое посвятите конкретному герою, с хештегом #СадПамятиДома в социальных сетях.

9 мая (в течение дня) – Федеральная акция «Споем вместе «День Победы» на разных языках». Приглашаем стать участником самого большого в мире интернационального хора. Давайте исполним песню «День Победы» на разных языках: каждый – на своем родном. Поддержать акцию можно не выходя из дома.

9 мая (в течение дня) – Федеральная акция «Фронтовая бригада». «Фронтовые бригады» – коллективы артистов и волонтеров 9 мая приедут к местам проживания ветеранов с небольшим праздничным концертом.

9 мая (11.00-12.00) – Федеральная акция «Бессмертный полк — онлайн». Присоединяйтесь www.polkrf.ru, 49 канал.

9 мая (10.30-11.00) – Пролет парадного строя авиации над городом Новосибирском.

9 мая (12.00-12.45) – Региональный проект «Электронный Монумент Славы». Выходите на сайт электронного Монумента Славы и возложите гвоздику, как дань памяти воинам-сибирякам.

9 мая (в течение дня) – Федеральная акция «#ПОЕМДВОРОМ». Открыв своё окно, мы станем единым целым в память о наших предках.

9 мая (14.00-14.30) – Поздравление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Можно посмотреть и послушать в эфире основных теле- и радиоканалов.

9 мая (19.00) – Всероссийская акция «Минута молчания». Примите участие в «Минуте молчания». По её окончании выйдите на балконы или встаньте у окна с фотографиями родственников-участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, и всей семьей исполните песню «День Победы».

9 мая (21.50-22.00) – Всероссийская акция «Фонарики Победы». Зажгите у окна «фонарики». Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов.

9 мая (22.00) – Праздничный салют.

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