Новый стационар, адаптированный для приема пациентов с коронавирусом, начал работу на базе ГБУЗ НСО «ГКБ №12», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Для приема больных COVID-19 перепрофилированы корпуса учреждения, в больнице предусмотрено 190 коек, каждая из которых имеет точку доступа к кислороду.

Средства индивидуальной защиты в стационаре есть достаточном количестве, штат госпиталя полностью укомплектован и готов к работе.

«12-я больница и госпиталь ветеранов войн у нас сегодня планируют принимать пациентов, которые уже выздоравливают и перемещаются сюда из 1-й инфекционной больницы для выздоровления и окончательной выписки», — сообщила на брифинге 7 мая главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Напомним, 6 мая в регионе был зарегистрирован 12-й летальный случай от COVID-19.

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