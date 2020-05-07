Великой Отечественной войне не было равных во всей предшествующей всемирной истории не только по масштабам и ожесточённости, но и по той огромной роли, которую в ней играла техника. Невозможно представить себе эту войну без использования электрической энергии – и в моторах боевых машин, и в цехах заводов в тылу, работавших для фронта и для победы.

Военные годы открыли новую главу и в истории энергетики Новосибирска. К 22 июня 1941 года в городе работали две ТЭЦ, чьих мощностей не всегда хватало для снабжения города и в мирное время. А тем временем в Новосибирск стали эвакуироваться промышленные предприятия с запада страны. На ТЭЦ-2 форсировали работы по вводу турбогенератора № 2 и котла № 3. А 27 сентября 1942 года в Новосибирске состоялся митинг в честь пуска первого агрегата ТЭЦ-3. Нагрузка на энергосистему сразу выросла. Электрические сети работали на пределе, даже с перегрузкой — и в этих условиях ещё надо было обеспечить бесперебойную работу промышленных предприятий. Чтобы не мешать этой работе, ремонты ЛЭП в случае необходимости проводились только в ночные часы, по праздникам или выходным в жёстко ограниченное время. В 1942 году был достигнут рекордный по сравнению с 1941-м прирост выработки электроэнергии — 73,2% (в предыдущие годы среднегодовой прирост составлял 23 %).

Когда окончилась война, к мирной работе вернулись ушедшие на фронт энергетики, позднее их ряды пополняли и другие фронтовики, как ветеран АО «РЭС» Василий Горелов. Василий Григорьевич был призван в армию в 1944 году и попал на Забайкальский фронт. Страна уже отпраздновала День Победы, а для Василия Горелова война была ещё впереди: ему и его боевым товарищам предстояло ставить последнюю точку во Второй Мировой, разгромив Японию.

— Запомнился тяжёлый поход через безводные пространства Маньчжурии в августе сорок пятого. Стояла жара, озёра, обозначенные на картах, были сухими. А когда переходили через Большой Хинган, тут уже увидели горные реки. А потом вступили в бой, — вспоминает ветеран.

Самый тяжёлый бой был под населённым пунктом Датунь — за него Василий Горелов получил орден Славы 3-й степени (а затем был ещё орден Отечественной войны). «Били по противнику прямой наводкой, — вспоминает Василий Григорьевич, артиллерист, обслуживавший «сорокапятку». — Я тогда не считал, но потом стало известно, что мы уничтожили 30 станковых пулемётов, 60 солдат и офицеров, шесть повозок противника. Потом нам дали команду не стрелять, мы отступили, прилетел самолёт с командирами, которым противник и сдался».

После войны Василий Горелов служил в войсках МВД, а затем 37 лет отработал в Приобских электрических сетях. «Нелегко было: строилось много новых линий и подстанций, но мы знали, что каждый километр электросетей — это ещё один шаг вперёд к новой, небывалой раньше жизни»,— говорит он.

Когда отгремели последние залпы войны и страна начала возвращаться к мирной жизни, энергетики снова оказались на переднем крае восстановления народного хозяйства. И в дальнейшем развитии промышленного потенциала Западной Сибири они тоже находились на первых ролях. Сотрудники АО «РЭС» продолжают нести они свою высокую миссию и в наши дни. В книгу истории энергетики Сибири каждый день вписываются новые почётные главы.

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