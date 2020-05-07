Олег Подойма поздравляет с 9 мая

Дорогие жители Новосибирской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Этот праздник был, есть и останется самым священным для каждого из нас. Ведь что бы ни происходило в нашем Отечестве, День Победы всегда будет объединять нас в памяти о самых трагических и великих годах жизни нашего народа. Народа, освободившего страну и мир от ужасов фашизма.

Сегодня мы одинаково славим и признанных Героев, и безвестных, нашедших свой покой в братских могилах по всей России. Благодарим тех, кто сражался за Победу на полях, фабриках и заводах страны. Склоняем головы перед немногими оставшимися в живых и многими ушедшими от нас Победителями.

Уважаемые ветераны, пусть в этот день мы не устраиваем парадов и официальных встреч, это нисколько не умаляет нашей признательности вам за ваш великий Подвиг и за нашу возможность жить мирной и свободной жизнью. Примите самые искренние пожелания счастья и благополучия, здоровья и долгих лет жизни!

Новосибирцы и все жители Новосибирской области! Желаю вам мужества, оптимизма и бодрости духа, чтобы достойно пережить все сложности сегодняшнего дня. Пусть в делах вам сопутствует удача, а в семьях царят мир и любовь.

С уважением, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, генеральный директор птицефабрики «Октябрьская» Олег Подойма

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