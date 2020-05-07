Акция памяти, организованная УК «Кузбассразрезуголь» накануне 75-летия Великой Победы, нашла поддержку в самых разных уголках России.

Коллективные письма горняков о ветеранах своих предприятий – бывших фронтовиках, были отправлены почти в 30 регионов страны: в муниципалитеты и средства массовой информации тех территорий, где герои строк родились или проявили особые героизм и мужество, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны. Компания получила многочисленные ответные письма со словами благодарности за сохранение памяти о подвиге поколения победителей.

«От всего сердца, от имени многотысячной армии учащихся и педагогов Волгограда поздравляем Ваш трудовой коллектив с Великим праздником – Днем Победы, — говорится в письме из Администрации г. Волгоград. – Предоставленная вами информация будет размещена на Посту № 1 нашего Города-героя – это первый в СССР Пост Памяти, который в 2021 году отмечает 55-летие со дня открытия».

В ответ на «Письма Мира» обновлены и дополнены юбилейные экспозиции в школах и библиотеках Волгограда, а в муниципальном музее города Чусовой Пермского края информация от горняков будет представлена на выставке «Семейная память».

Редакции электронных и печатных СМИ многих городов России подготовили публикации с рассказами о ветеранах «Кузбассразрезугля».

«Это очень трогательно. Чаще всего с историями о фронтовиках к нам обращаются отдельные люди, а здесь — целый трудовой коллектив, — сказал корреспондент газеты «Черепановские вести» (Новосибирская область) Илья Суслов.

Акция «Письма Мира» — часть масштабного проекта празднования 75-летия Великой Победы под общим названием «Герои войны. Герои Мира», который продлится в УК «Кузбассразрезуголь» до конца года. Он посвящен ветеранам-горнякам, которые в годы Великой Отечественной войны сражались за Родину на фронте, а в мирное время работали на предприятиях Компании.

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