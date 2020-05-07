На строительных объектах Новосибирской области работает более 40 тысяч человек, уведомление о начале работы в региональное министерство строительства направили 1450 организаций. Представители минстроя с правоохранительными и надзорными органами регулярно проверяют строительные площадки. На сегодняшний день ни на одной из них не выявили заболевших COVID-19.

Все инфраструктурные проекты, реализация которых запланирована на этот год в Новосибирской области, будут выполнены, об этом 7 мая рассказал министр строительства региона Иван Шмидт на пресс-конференции в ТАСС.

В Новосибирске продолжается строительство транспортной и инженерной инфраструктуры на площади Лыщинского, многофункциональной ледовой арены и станции метро «Спортивная». Сегодня на этих объектах работает порядка 400 человек круглосуточно. К концу 2020 года будут завершены строительно-монтажные работы в здании перинатального центра, затем приступят к его оснащению медицинским оборудованием. В августе-сентябре этого года планируют сдать Центр волейбола.

Кроме того, в Новосибирской области строится 20 детских садов, 3 школ, порядка 40 ФАПов и несколько быстровозводимых домов культуры в районах области. По словам министра строительства, все федеральные программы, в рамках которых идет строительство в области, имеют стабильное финансирование из федерального бюджета.

Продолжится строительство четвертого моста через Обь, перераспределения средств в пользу других строек региона, которое предлагали некоторые депутаты Заксобрания Новосибирской области, не будет. «Все наши строительные программы сбалансированы, деньги в бюджете запланированы. Четвертый мост нам нужен не только для развития Новосибирска, но и всего сибирского региона в целом», – подчеркнул министр строительства.

Также Иван Шмидт рассказал, что за 4 месяца 2020 года в Новосибирской области сдано в эксплуатацию 400 тыс. кв. м жилья, что составляет 16,4% от общего ввода, запланированного на этот год. По мнению министра, с учетом ситуации в стране в связи с угрозой пандемии Минстрой России может пересмотреть плановые показатели по вводу жилья в этом году в сторону уменьшения. Ранее планировалось, что в регионе в 2020 году будет введено 2 млн кв. м жилья.

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