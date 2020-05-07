ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16:02
В Биотехнопарке Новосибирской области начали делать лабораторную диагностику COVID-19
15:03
Главный инфекционист Новосибирской области объяснила, почему от коронавируса умирают и молодые люди
14:08
В Красноярске силовики задержали экс-депутата, предпринимателя Анатолия Быкова
13:32
Бывший руководитель филиала МТС возглавил Западно-Сибирский макрорегион ТТК
13:24
Как отметят 9 мая в этом году новосибирцы
11:58
«ЭР-Телеком» отказался объединяться с красноярскими провайдерами
10:06
Сергей Меняйло: «Важно продолжить работу по перестройке систем здравоохранения регионов Сибири»
9:00
«Электронная школа» готова к «продленке»: в системе расширили функционал и увеличили мощности
0:34
29-летняя девушка умерла от COVID-19 в Новосибирске
23:42
Владелец «Сибирского антрацита» найден мертвым
21:00
Глава Роспотребнадзора сообщила, какие предприятия могут заработать после 12 мая
19:24
В «депутатский» список Общественной палаты НСО вошел митрополит
Сопредседатель новосибирского отделения «Опора России», основатель группы компаний «ИК Империал»
Как новосибирскому бизнесу решить вопрос с арендными платежами?
Корреспондент «Континента Сибирь» в Германии
Октоберфеста не будет: как Германия борется с коронавирусом
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты»
Управленческие вызовы: с чем сталкиваются руководители сегодня
Генеральный директор компании «Отелит»