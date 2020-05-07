Депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев поздравляет с 9 мая

От всего сердца поздравляю всех сибиряков с особенным и дорогим для всех россиян праздником – Днём Победы!
Все мы знаем, какой великий подвиг совершил наш народ, чтобы подарить потомкам чистое, мирное небо над головой. Этот праздник вобрал в себя всю мощь, силу духа и величие нашего народа. И самое главное, что мы можем делать не только 9 мая, а ежедневно – помнить, какой ценой завоёвано счастье, и передавать эту память из поколения в поколение. В этот день хочу от души пожелать, чтобы в вашем сердце всегда была уверенность в прекрасном будущем нашей страны, а в доме всегда царили мир и благополучие! Крепкого здоровья, огромного счастья и мирного неба над головой!
С уважением, Дмитрий Савельев,
депутат Государственной Думы (фракция ЛДПР)