Депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев поздравляет с 9 мая

От всего сердца поздравляю всех сибиряков с особенным и дорогим для всех россиян праздником – Днём Победы!

Все мы знаем, какой великий подвиг совершил наш народ, чтобы подарить потомкам чистое, мирное небо над головой. Этот праздник вобрал в себя всю мощь, силу духа и величие нашего народа. И самое главное, что мы можем делать не только 9 мая, а ежедневно – помнить, какой ценой завоёвано счастье, и передавать эту память из поколения в поколение. В этот день хочу от души пожелать, чтобы в вашем сердце всегда была уверенность в прекрасном будущем нашей страны, а в доме всегда царили мир и благополучие! Крепкого здоровья, огромного счастья и мирного неба над головой!

С уважением, Дмитрий Савельев,

депутат Государственной Думы (фракция ЛДПР)

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.