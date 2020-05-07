Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова 7 мая в ходе пресс-брифинга рассказала о текущем положении дел в регионе и ситуации с пандемией. Среди прочего были затронуты новый антирекорд в виде 67 выявленных случаев за сутки, а также первый случай смерти пациента моложе 30 лет. До сих пор основной группой риска считались пожилые люди.

По словам Ларисы Поздняковой, течение болезни 29-летней женщины, умершей накануне от коронавируса, было отягощено рядом хронических заболеваний. «Пациентка имела хроническую обструктивную болезнь легких, надпочечниковую недостаточность. Да, такое бывает даже в тридцатилетнем возрасте», – сообщила она.

Состояние больных COVID-19, уточнила инфекционист, зависит не только от возраста и наличие хронических заболеваний (хотя они оказывают очень сильное влияние), но и от индивидуальной работы иммунитета каждого пациента. «Если посмотреть общую картину летальных случаев, то это, в основном, конечно, пожилые люди старше 60 лет, но есть также трое человек до 50 лет. Есть и молодые люди – 30-летние мужчина и женщина», – напомнила Лариса Позднякова.

Всего за последние сутки, напомним, было выявлено 67 новых случаев коронавируса в Новосибирской области. Предыдущие сутки также установили рекорд со знаком «минус» – тогда было обнаружено 63 больных.

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