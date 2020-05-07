«ТрансТелеКом» объявил о назначении нового директора макрорегиона Западная Сибирь. Им стал бывший топ-менеджер МТС Олег Низомиддинов. Его предшественник Алексей Ноздрин теперь возглавляет B2C направление в головном офисе оператора в Москве.

Олег Низомиддинов пришел в сферу телекоммуникаций в 2013 году, а до этого возглавлял коммерческие подразделения компаний RedBull, PepsiCo, PhilipMorris. Затем он стал директором мурманского филиала МТС, а с 2015 года руководил одновременно двумя филиалами – в Мурманской области и Республике Карелия. С августа 2016 года топ-менеджер перебрался в Сибирь, где возглавил филиал ПАО «МТС» в Красноярском крае.

«Макрорегиональный филиал «Западная Сибирь» является одним из ведущих подразделений компании «ТрансТелеКом», – отметил генеральный директор «ТрансТелеКома» Роман Кравцов. – Перед директором филиала стоят масштабные задачи по укреплению позиций компании на всех сегментах ранка в регионе. Уверен, что профессионализм и лидерские качества Олега Низомиддинова помогут решить эти важные стратегические задачи».

Среди основных задач, стоящих перед Олегом Низомиддиновым, – развитие и продвижение услуг и новых дополнительных сервисов для клиентов государственного, корпоративного сектора и розничного сегмента, увеличение занимаемой доли рынка широкополосного доступа в интернет, повышение качества предоставляемого сервиса и обслуживания абонентов.

В зону ответственности нового главы ТТК ЗС войдет развитие бизнеса компании во всех сегментах на территории Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей и Алтайского края.

Прежний руководитель филиала «Западная Сибирь» ТТК Алексей Ноздрин также пришел в компанию из отрасли мобильной связи – прежними местами его работы был сибирский макрорегион Tele2 и представительство того же оператора в Казахстане. С 2018 года Алексей Ноздрин стал руководить B2C блоком в головном офисе, сменив в этом кресле ушедшего в МГТС Алексея Назарова, но при этом продолжал возглавлять сибирское подразделение.

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