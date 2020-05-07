Альфа-Банк выделил Новосибирскому НИИ туберкулеза 1 млн рублей

Новосибирский филиал Альфа-Банка оказал благотворительную помощь Новосибирскому НИИ туберкулеза Минздрава России в размере 1 млн рублей. Средства пойдут на покупку техники и на развитие информационных систем для усиления эффективности работы федерального противотуберкулезного учреждения в период пандемии.

«Альфа-Банк принимает активное участие в социальной жизни регионов, в которых развивает свой бизнес, поддержка здравоохранения является важнейшим направлением благотворительной деятельности банка, – комментирует региональный управляющий филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Андрей Фишер. – Мы рады, что смогли помочь Новосибирскому НИИ туберкулеза».

И.о. директора ННИИТ, доктор медицинских наук Наталия Ставицкая отметила своевременность и важность благотворительности для медицины в настоящее время испытаний и поблагодарила представителей Альфа-Банка от себя лично и от лица всего коллектива института за плодотворное сотрудничество.

В этом году Альфа-Банк продолжил социально-благотворительную работу, направив усилия на создание инфраструктуры в региональных благотворительных проектах.

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