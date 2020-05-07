Новосибирский завод группы ЭПМ присоединился к инициативе #прорвемся

Сотрудники Новосибирского электродного завода присоединились к флешмобу Группы ЭПМ «Ребята, #прорвемся!», получив эстафету от коллег из «Донкарб Графит» и Новочеркасского электродного завода.

Рабочие, задействованные в непрерывном производстве записали короткие обращения, в которых рассказывают о продукции завода для ведущих российских предприятий и призывают своих коллег заботиться о здоровье, соблюдая дополнительные меры безопасности.

Напомним, что Группа ЭПМ присоединилась к инициативе металлургических компаний России #прорвемся. Цель акции – передать коллегам с других российских предприятий непрерывного цикла слова приветствия и поддержки, напомнить, что даже в самых не простых условиях важно сохранять позитивный настрой и помнить о соблюдении противоэпидемических мероприятий.

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