Россия и США: кто эффективнее справляется с кризисом и пандемией?

«Континент Сибирь» продолжает серию интервью с российскими бизнесменами, находящимися за рубежом, по поводу ситуации с коронавирусом и его последствиями для национальных экономик. На этот раз своим мнением с изданием поделился предприниматель РОМАН ОБЛЕЦОВ, участник автомобильного рынка Новосибирска, основатель компании «РДМ-Импорт».

Новосибирский предприниматель Роман Облецов уже 3 года живет во Флориде. В России у него по-прежнему несколько бизнесов, один из которых — автомобильный. Из США предприниматель работает удаленно, но открывать там собственный автосалон пока не планирует. По его словам, в города Тампа (Флорида) и его окрестностях проживает около 2 млн человек и уже располагается около 2000 разных автосалонов. «Конкурировать с ними можно, учитывая, что в основной массе у них не очень высокий уровень эффективности работы, но мне это уже не очень интересно. Я переехал в США за опытом, который мы стараемся перенять и использовать в России. Например, я считаю, здесь самый сильный маркетинг, который дойдет до России лет через 5-10», — поясняет Роман Облецов. В интервью «Континенту Сибирь» он рассказал о том, как в США обстоит ситуация с коронавирусом, как осуществляется поддержка бизнеса и населения, и что ждет автобизнес в новых реалиях.

— Роман, как сейчас по вашим наблюдениям обстоит ситуация во Флориде с точки зрения мер, предпринимаемых для защиты населения от коронавируса на фоне других штатов и мира в целом?

— Месяц назад у нас закрыли торговые центры, кинотеатры, нельзя было ходить на пляж и купаться в общественных бассейнах. Все продуктовые магазины, а также сервисные магазины (например, по ремонту и продаже велосипедов) работали, как впрочем и автосалоны. Просто стал короче их рабочий день. 4 мая были открыты пляжи, через неделю планируется запустить большие торговые центры и кинотеатры, в июне — школы.

За это время мы не ощутили особого дискомфорта. Не было какого-либо информационного прессинга о том, что надо обязательно сидеть дома. В масках ходит примерно каждый пятый. Американцы в своем большинстве законопослушные люди, и те, кто находились в группе риска по состоянию здоровья сами никуда не ездили. На дорогах стало на 75% меньше машин, и это мне понравилось.

— Так было только во Флориде, или для других штатов характерна такая же ситуация? Вы же наверняка общаетесь со знакомыми в других регионах страны.

— В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе ситуация обстоит иначе, там эпицентр, поэтому около 90% людей сидит дома, однако в отличии от нас в Нью-Йорке даже пляжи не закрывали. Мой знакомый в Лос-Анджелесе скидывал мне видео: он специально вышел на Аллею звезд, и там не встретил ни одного человека, что нетипично для этого популярного места.

У меня есть друзья и в других штатах — они также говорили, что у них ситуация похожа на нашу. Нет ни паники, ни информационного прессинга, и уж точно никто ни кого не штрафует. Знаю, что Техас, Южную Каролину освободили от самоизоляции еще неделю назад — там люди даже бастовали , чтобы им дали работать и им дали. Их, кстати, поддержал Дональд Трамп, я так понимаю, он тоже заинтересован, чтобы экономика быстрее вернулась в рабочий режим. Даже авиалинии не закрыты со стороны США: они закрыты со стороны других стран.

— А как обстоит ситуация с заболеваемостью коронаваирусом?

— Если первое время коронавирус был главной темой для общения, то последние 3 недели все успокоилось настолько, что стало даже не принято говорить о нем.

По моим наблюдениям в России люди гораздо больше боятся заразиться, чем во Флориде. Здесь нет страха, пожилые люди по собственному желанию сидят дома.

Природа любого такого вируса такова, что переболеть, к сожалению, вероятно придется всем. Цель всех применяемых государствами мер — снизить нагрузку на лечебные учреждения, чтобы уменьшить вероятность одновременного огромного наплыва больных, пока не будет найдена вакцина. Иначе государство не сможет обеспечить своим гражданам своевременную медпомощь и ритуальные услуги. Кстати здесь СМИ объявили о том, что лекарство найдено, и в связи с этим Трамп распустил свой комитет занимающийся вопросами короновируса.

Сопоставляя текущие темпы заболеваемости в России с США, думаю, что в нашей стране все еще только начинается. Впрочем, вполне возможно, что многие россияне, сами того не осознавая, уже переболели коронавирусом.

— Как вы провели последний месяц, изменился ли ваш образ жизни?

— Я отнесся к этому месяцу как к отпуску. Был рад возможности уделить время семье. Жена не работала, дети не ходили не в школу. Мы успели устроить небольшое путешествие по Флориде, хорошо отдохнули на природе, катались на велосипедах.

— Применяются ли во Флориде санкции за нарушение режима самоизоляции?

— Все меры носили рекомендательный характер. За все время, когда я ездил на машине или мотоцикле, я ни разу не видел, чтобы кого-либо остановили или штрафовали. Никто не остановил меня за то, что я был без маски.

Неудобства доставляло то, что нужно соблюдать дистанцию в 2 метра, а в магазины запускали по несколько человек. Сидеть в ресторанах было нельзя, допускалась только покупка еды с собой. Теперь власти дали возможность работать тем ресторанам, у которых расстояние между столиками два метра, и тем, у которых есть летние веранды. На следующей неделе должны открыться и остальные рестораны.

— Меры, применяемые властями по вашему мнению являются чрезмерными или недостаточными?

— Но на мой взгляд, во Флориде они были адекватными. Что касается России, то сложно дистанционно судить о ситуации. Хочется верить, что региональные власти обладают всей полнотой информации при принятии решений. Но когда я читаю про штрафы за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске, то очень сопереживаю жителям и бизнесу. Складывается ощущение, что эту ситуацию неправильно используют. В США выпустили на период короновирса заключенных, они должны носить браслет и отчитываться куда и когда идут, но обычные люди — свободны. То, что сейчас я вижу в России с электронными пропусками у меня вызывает внутренний протест. Очень надеюсь, что мера эта временная и действительно необходима.

— В чем заключалась поддержка бизнеса правительством США и властями штата? Она касалась преимущественно крупного бизнеса или также сегмента МСБ?

— Я не думаю, что малый и средний бизнес в США ощутил большую проблему из-за коронавируса. Теперь у него нет сверхдоходов, но во-первых, большинство бизнесов здесь имеют финансовую подушку безопасности, а во-вторых, все потери компенсирует государство. По крайней мере во Флориде можно было сразу уволить всех сотрудников без обязательств платить им 2 месяца пособия. После того, как они вставали на биржу, государство выплачивало им пособие по безработице в размере $600 в неделю в дополнение к полагающимся всем $1200 на взрослого и $500 на ребенка. А сейчас когда предприятия заработали, они просто вызывают сотрудников обратно на работу, а те не могут отказаться, ведь в этом случае они не будут получать пособие. Все разумно.

Работодатели также по большей мере не ощутили негативных последствий, так как на каждого работающего сотрудника им выплачивалось минимум по $1000 в месяц. Да, это не очень большие деньги, но многие ведь все равно работали на удаленке.

Кроме того, у любого бизнеса от малого до крупного есть возможность запросить у властей ту или иную сумму в качестве поддержки. Это может быть и $10 000, и $20 000, например мой знакомый получил $60 000 безвозмездно. Конечно в этом случае нужно доказать, что все деньги идут на нужды бизнеса, 75% из них позволяют списать на зарплату сотрудникам. За этим будут строго смотреть.

— На ваш взгляд, вовремя ли последовали меры поддержки бизнеса в США, или был значительный временной лаг и период большой неопределенности?

— Задержки с получением помощи есть у тех, кто еще не заполнил декларацию за 2018 год — возможность такой отсрочки существует в США. В остальном все работает как часы. Можно получить деньги хоть чеком, хоть на расчетный счет.

Да, бывают и ошибки. Например, материальную помощь в размере $1200 ошибочно получили тысячи людей, которые приезжали в США в 2018 году. Речь в том числе об участниках программ Work&Travel, уже давно вернувшихся в свои страны. Мои знакомые тому пример.

Сейчас обсуждается законопроект, согласно которому каждый взрослый человек, пострадавший от коронавируса (кто потерял работу или стал меньше зарабатывать) сможет получать $2000 в месяц в течение полугода. На эту сумму в США не прожить, но, например, можно снимать очень хороший дом со всеми удобствами, и это заметная помощь. Cкорее всего, этот закон примут.

— В текущей ситуации отношение к президенту США Дональду Трампу изменилось в лучшую или худшую сторону с точки зрения предпринимаемых им мер?

— Население разделилось на два лагеря, включая моих знакомых. Кто-то стал его еще больше ненавидеть, считая, что нужно больше поддержки, а в чьих-то глазах он еще больше вырос. Как руководитель с 18-летним стажем, я реально стал его больше уважать. На долю Трампа выпало практически военное время. Утро каждого дня начинается с того, что он в течение 1-2 часов публично отчитывается перед населением по ТВ о том, что было сделано им и его командой, какие проблемы были и как решились. Видно, что он искренне принимает активное участие в процессе, и это не показуха.

Но предстоящие выборы он может не выиграть. Его ключевая компетенция — финансы. За время его правления уровень жизни США достиг небывалого максимума. Он сделал страну и людей богаче, но его очень не любят за то, как он ведет дела. Он говорит то, что думает и делает то, что считает нужным, невзирая на свой статус главы государства и последствия.

Характерный эпизод: осуществляя матпомощь населению, он решил, что на соответствующих чеках обязательно должно быть напечатано его имя, чтобы люди ассоциировали господдержку лично с ним. В итоге миллион уже напечатанных чеков сожгли и напечатали новые. Из-за этого помощь пришла на 2 недели позднее, чем должна была.

— А что вы думаете о мерах, принимаемых в связи с коронавирусом в России?

— Я не возьмусь открыто рассуждать на эту тему, я много не знаю, почему принимаются именно такие меры. Я 16 лет строил бизнес в России и до определенного момента верил, что это оправдано. Но делать бизнес на постоянном вулкане как минимум нецелесообразно. Решение далось очень трудно, но итоге я переехал в США.

Здесь люди смело вкладывают деньги в бизнес, который будет окупаться через 5 или даже 10 лет. Здесь можно планировать инвестиции и жизнь. У нас еще до коронавируса нельзя было полноценно планировать. Мы в России не знаем, что будет через год, так как есть огромное количество факторов. В текущих условиях срок планирования — вообще неделя. Плюс остается все меньше времени, чтобы заниматься бизнесом. Вместо этого приходится решать постоянно возникающие текущие вопросы не относящиеся к бизнесу, как таковому.

На поддержку я не рассчитываю, потому что для этого вероятно надо будет потратить уйму времени, собрать немыслимое количество документов, к которым еще будут возникать вопросы. При этом, не будет никакой уверенности, что все эти усилия увенчаются успехом. Поэтому главное — чтобы нам просто не добавляли дополнительных проблем.

— Как вы оцениваете долгосрочные последствия коронавируса на экономику США и России?

— Ситуация больно ударила по всем. Но на мой взгляд, Америке будет тяжелее, чем России. Удар по США будет компенсировать государство, и ему будет сложно, так как оно тратит большой запас денежных средств, создаст новые долги. Сами жители, как впрочем и малый и средний бизнес, не ощутят таких проблем. На пособие $600 в неделю на человека, можно нормально жить. В России, наоборот, экономический удар не будет сильным, так как по сути все издержки принимает на себя малый и средний бизнес. Плюс основным источником дохода для государства являются крупные сырьевые компании, которые как работали, так и работают. Поэтому думаю, Россия в ближайшие несколько лет успешно воспользуется своим преимуществом на международной арене.

— Роман, поскольку вы работаете в сфере автобизнеса, какие изменения уже претерпела эта отрасль с учетом всех факторов, о которых вы говорили?

— Текущая ситуация способствует переходу в онлайн. Каждая седьмая машина во Флориде, которую я встречаю, носит номерные знаки компании Carwana. В вопросах онлайн-продаж машин с пробегом эта компания, на мой взгляд, достигла показательных результатов. Достаточно зайти на сайт, чтобы увидеть, как в реальном времени оформляются сделки по тем или иным автомобилям.

В США люди относятся к машинам легко, у них нет в голове пункта о том, что надо до покупки обязательно вживую посмотреть автомобиль или протестировать его. Покупателю важно понять, в каком состоянии машина — но для этого можно прокрутить автомобиль на 360 градусов внутри и снаружи, увидеть любую царапину, навести мышкой на нее, увеличить и посмотреть. А потом, убедившись, что с машиной все хорошо, нажать на кнопку и оплатить ее по карте. Машину привезут домой. А если она не будет удовлетворять заявленным требованиям, покупатель легко вернет ее обратно.

Со временем это дойдет и до России, но пока, я думаю, страна не готова. Главный барьер, на мой взгляд, экономический. Хотя бы взять эквайринг, он составляет минимум 1%, но это съедает часть чистой прибыли. Машина — не тот товар, где действует наценка 10-20%. А если при этом покупать автомобили у физлиц и продавать физлицам, то высокий процент за банковские переводы съедает полностью всю реальную прибыль. Если убрать только этот фактор, мы бы давно организовали онлайн-продажи, и объемы могли бы быть как минимум сопоставимыми с офлайном. Сейчас же не получиться торговать машинами, когда только на переводы денег физлицу за покупку у него машины и оплате покупателем за ее продажу, уходит от 3 до 10%. Причем чем больше в месяц составляет твой оборот, тем геометрически вырастают эти проценты. Это не булка хлеба, когда эту наценку никто не заметит.

— Есть мнение о том, что тренд на каршеринг перестанет быть актуальным из-за рисков заражения коронавирусом, что вернет потребителей к варианту покупки собственных автомобилей. Согласны ли вы с таким прогнозом?

— Да, это плюс для автобизнеса. С каршерингом действительно будет тяжелее. Но во Флориде эта отрасль не развита, здесь есть просто аренда автомобилей.

— В начале года сразу двое сибирских автодилеров посещали специализированную выставку NADA в Лас-Вегасе. Там было представлено много разных ИТ-решений для автобизнеса, которые позволяют управлять им более эффективно. Посещали ли вы это мероприятие, и применимы ли по вашим оценкам эти решения для российского автобизнеса, или нуждаются в глубокой адаптации?

— Большую часть времени я как раз уделяю ИТ-решениям для автобизнеса. Из-за ситуации с коронавирусом я не ездил в этом году на NADA, хотя и хотел. Но я изучал материалы конференции и читал в «Континенте Сибирь» статью про это мероприятие.

Пока я не вижу возможным легко адаптировать эти продукты для своего бизнеса, так как есть слишком много нюансов, требующих глубокой переработки. Американские компании пока не могут этого сделать для России. Например, есть очень крутой инструмент для интернет-маркетинга Click Funnels, который использует 50% компаний в США. Конечно, мы бы охотно внедрили у себя его и строили бы воронку продаж со снайперской точностью, но не можем, так как он не адаптируется ни под наши финансовые программы, ни под наши маркетинговые платформы, ни под наши платежные системы, он не соединяется не соединяется с нашими колл-трекингами и прочими неотъемлемыми элементами бизнес-системы. Компаниям нужен готовый продукт, чтобы брать им и пользоваться.

Зато живя в США, я увидел огромное количество примеров того, как российские разработчики берут решения из-за океана и на их базе создают свои локальные продукты. Если говорить честно, то практически любое хорошее ИТ-решение — это аналог какого-то иностранного сервиса. Поэтому я пришел к выводу, что нужно открывать собственную ИТ-компанию и делать хорошие продукты для помощи нашим предпринимателям и собственным бизнесам.

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