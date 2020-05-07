Федеральный оператор «ЭР-Телеком Холдинг» расторгает сделку по слиянию с красноярскими провайдерами «Вебра» и «Интертакс». Соответствующее заявление направлено в ФНС.

Смена учредителя в ООО «Вебра» и ООО «Интертакс» прошла еще в сентябре 2019 года. До этого момента владельцем компаний-провайдеров являлся основатель межрегиональной сети RED-IX, входящей в первую пятерку российских точек обмена интернет-трафиком, красноярский digital-бизнесмен Казимир Войткевич. Сам договор о присоединении провайдеров к федеральному оператору был заключен 18 марта текущего года, сумма сделки не разглашалась. Уставный капитал «Вебры» составляет 20 тыс. рублей, «Интертакса» — 10 тыс. рублей.

6 мая текущего года на заседании Совета директоров АО «ЭР-Телеком Холдинг» было принято единогласное решение о расторжении договора по слиянию компаний. Уведомление направлено в Межрайонную ИФНС № 17 по Пермскому краю, само решение опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Причины такого решения, а также идет ли речь о полном расторжении сделки, федеральный оператор не называет. Приобретение красноярских компаний было частью крупной сделки «ЭР-Телеком Холдинга» по покупке активов в ряде регионов, включая уральскую сеть «Конвекс». Решение об этом было принято на Совете директоров АО осенью прошлого года.

Компания «Вебра» была основана в 2005 году на базе группы исследований ЗАО «Интертакс» (позднее – ООО «Интертакс»), одного из ведущих провайдеров Красноярска. Выручка ООО «Вебра» за 2018 год, согласно данным Rusprofile, составила 24 млн рублей. Выручка ООО «Интертакс» в базах данных не раскрывается.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.