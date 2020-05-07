Кирилл Покровский: «Государственная поддержка – это дать людям работу, а не раздать деньги каждому человеку»

Сегодня много говорится об антикризисных мерах поддержки реального сектора экономики. «Континент Сибирь» поговорил с депутатом Совета депутатов Новосибирска КИРИЛЛОМ ПОКРОВСКИМ о том насколько эти меры адекватны, что поможет региональной экономике, и какие шаги нужно предпринять местной власти в первую очередь.

– Кирилл Евгеньевич, как вы оцениваете те антикризисные меры, которые уже предложило правительство РФ? Достаточны ли они?

– Каких-то заметных, позитивных шагов со стороны правительства и государства, с точки зрения поддержки бизнеса, лично я не вижу. Мне неизвестны конкретные кейсы, когда предприятие безоговорочно получило поддержку. Возможно, сам объём обращений пока не систематизирован. Поэтому мне сложно оценивать текущую ситуацию.

– Пока помощь малому и среднему бизнесу остается лишь на уровне деклараций?

– Глава государства в последнем своем обращении к нации озвучил, что дал указание правительству РФ до 5 мая подготовить новый пакет мер государственной поддержки. Но пока никакой конкретики мы не услышали.

Я не являюсь сторонником идеи, которую сегодня многие транслируют, о необходимости выплатить компенсацию каждому гражданину государства. Называют разные цифры, примерно, 25000 рублей. Иначе, как популистским, я это предложение не назову. Что значит всем? Потанину, Вексельбергу, руководителям госкорпораций и Центробанка тоже? Но это же абсурд. На мой взгляд, нужно подходить избирательно, точечно в зависимости от ситуации, в которой находится человек. Безусловно, нужно иметь какую-то единую базу, которая должна формироваться, исходя из объективных критериев, это может быть информация от службы занятости, каких-то реестров предприятий, прекративших свою деятельность в связи с угрозой пандемии. Конечно, здесь нужна помощь как сотрудникам этого предприятия, так, наверное, и собственникам бизнеса. Но я ещё раз повторюсь, что я не знаю о конкретных случаях, что кому-то что-то выплатили.

– Состояние каких отраслей экономики вызывает у вас беспокойство и, на ваш взгляд, на них следует обратить больше внимания? Согласны ли вы со списком ОКВЭДов пострадавших отраслей, который опубликован правительством?

– Мне очень сложно судить о том, кто больше, а кто меньше пострадал, все в какой-то степени пострадали.

За всю новейшую историю человечество впервые столкнулось с ситуацией, когда остановились целые секторы экономики всего мира. Это глобальная катастрофа.

В каждой крупной отрасли присутствует очень большой мультипликативный эффект. Например, авиация. Это не только аэропорты, это всё, что связано непосредственно с авиационной деятельностью: топливо, запчасти, техническое обслуживание воздушного судна, это коммерция в зданиях аэропортов от магазинов до кафе и ресторанов. Перечислять можно долго. И все эти сопутствующие обслуживающие пассажирскую авиацию отрасли сегодня буквально в ступоре, потому что почти никто не летает. Про турбизнес я вообще молчу.

Меня очень сильно, конечно же, расстраивает ситуация в сфере обслуживания. Например, только в Новосибирске профессионально задействовано в ресторанном бизнесе примерно 100 тысяч человек. В среднем у каждого семья из 2-3 человек. Это как минимум 230 тысяч человек, которым уже реально нужна финансовая поддержка. Пока эти люди никакой помощи не получили. Но даже, предложенные правительством меры поддержки ресторанного бизнеса в виде рассрочки, беспроцентным кредитам на заработную плату ничего не решают. Допустим, ресторатор из-за тотального отсутствия оборотных средств и невозможности выплачивать людям зарплату взял кредит. Выплатил зарплату за месяц, но пока неизвестно, сколько еще продлится ситуация, может быть, полгода. А значит, придется снова брать кредиты, тем самым обрекая себя в будущем на долговую яму. Ведь помимо этих кредитов нужно будет рассчитываться с поставщиками, арендодателями, платить налоги. Соответственно, у человека долговая нагрузка будет только расти. Поэтому, честно говоря, я скептически отношусь к этой поддержке.

Я вас уверяю, далеко не факт, что отрасль общепита восстановится даже в течение одного года.

Не понятен и такой посыл, как выходные дни с полным содержанием. А откуда предпринимателю взять эти средства, никто не может объяснить. Из каких денег платить, если предприятие не работает? При этом налоги, будьте любезны, платите сейчас день в день. Например, сейчас предприятия платят налог на имущество. И ни копейки льгот.

– На днях телеведущий Владимир Соловьев в своем вечернем шоу очень скептически отозвался о поддержке для малого и среднего бизнеса. По его словам, это самый быстро восстанавливаемый бизнес, мол, у нас в год тысячи кафе закрываются и столько же появляется новых. Поэтому помогать следует людям и системообразующим предприятием, которые этим людям платят зарплату.

– В малом и среднем бизнесе работают порядка 25% населения нашей страны. И если мы будем так халатно относиться к представителям малого бизнеса и говорить об их самой большой адаптивности, тогда кто работать-то будет? Я же не говорю, что мы должны отвернуться от наших градообразующих или системообразующих предприятий. Но их, по умолчанию, всегда в первую очередь поддерживали, по крайней мере, последние три кризиса, которые были на нашей памяти, это показали. Сегодня ситуация совсем другого масштаба, не может малый бизнес в одночасье рухнуть, это будет социальная катастрофа. Поэтому, безусловно, поддержка нужна.

– Строительная отрасль работает с 6 апреля. Подсчитывалось ли, какой урон нанесен неделей простоя? Как сегодня себя чувствуют строительные компании?

– Я считаю абсолютно адекватным решение и губернатора Новосибирской области, и местных властей разрешить работать с соответствующими мерами предосторожности производственно-строительному сектору. Безусловно, это локомотив нашей региональной экономики, это главный создатель валового регионального продукта. Было бы вообще катастрофой, если бы это было запрещено.

Как представитель строительной сферы могу сказать, стройки были остановлены всего на неделю, кажется, что это недолго, но за это время продажи просели, причем достаточно сильно. Мы получили такой пролонгированный негативный эффект, который уже в ближайшем будущем отразится на деятельности всех предприятий строительной сферы региона.

– И даже льготная ипотека под 6,5% годовых не сможет помочь?

– Снижение ипотечных ставок – это одна из действенных, правильных и продуманных мер, которые стимулируют спрос. Не так давно у нас уже снижали ставки по ипотеке, и был бум продаж, люди пошли снова покупать квартиры. Тогда здорово поддержали строительную отрасль. И, конечно, 6,5% – это хорошо. Это уже не настолько обременительно для людей. Но очень сложно сейчас рассуждать о стимулировании спроса, поскольку многие люди потеряли работу, потеряли бизнес. Они просто, даже если у них есть какие-то минимальные сбережения, боятся тратить эти деньги, потому что они нужны на первоочередные нужды, на еду. Люди лишаются доходов, в ближайшей перспективе в течение месяца-двух человеку нужно будет либо заново вставать на ноги, либо искать работу. Это влияет на спрос сумасшедшим образом. Даже если под 1% сделают, как за рубежом, конечно, спрос увеличится, но он увеличится в большей степени в спекулятивном секторе, а не в секторе потребления для своих собственных нужд, этой ситуацией будут пользоваться спекулянты – покупать ликвидную недвижимость, а затем реализовывать ее, когда рынок, так или иначе, встанет на ноги.

– Что нужно сделать в первую очередь для поддержки реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса в Новосибирске?

– Что касается мер поддержки, я приведу в пример опыт Нижегородской области. У них был достаточно высокий уровень заражения, регион входил чуть ли не в ТОП-4 по числу заболевших. Все отрасли встали на карантин, границы перекрыли. Чтобы избежать риска заражения медицинских работников, региональные власти обеспечили номерной фонд для всех врачей, которые задействованы в лечении больных с COVID-19. В местных гостиницах выкупили номера и разместили там медперсонал. Далее, заключили договоры с местными производителями, которые обеспечили врачей питанием. Местные власти загрузили муниципальный транспорт, который доставляет врачей до места работы и обратно в гостиницы. Соответственно, минимизировали риск заражения, люди не выходят на улицу, не едут на общественном транспорте, ни с кем не взаимодействует. Это тоже очень важно. Более того, уже в долгосрочной перспективе заключили договоры с местными санаториями и сделали предоплату через региональный стабилизационный фонд, оплатили реабилитацию врачей летом, после того как закончится этот кошмар. Доктора в течение двух недель будут получать трехразовое питание в санаториях и все необходимые процедуры, в том числе и психологическую поддержку, что тоже очень важно. Я разговаривал с врачами, которые задействованы в этой круговерти. На людей просто страшно смотреть, настолько они вымотаны. Это небольшие, но, я считаю, адекватные меры, которые с одной стороны минимизируют риски заражения, а с другой поддерживают экономику региона.

– Виктор Толоконский в интервью «Континенту Сибирь» высказал предположение, что «драйвером» могут стать строительство школ и биотехнологии, а также предложил максимально упростить процедуру открытия горожанами малых предприятий на территории города. Может, есть другие предложения, через что перезапустить экономику?

– Это, конечно, правильно, многие экономисты об этом говорят. Но сегодняшняя ситуация такова, что даже на строительство школ деньги сложно найти. Но необходимо строить, я с этим посылом согласен. Нужно порождать спрос, нужно восстанавливать экономику, стимулировать ее извне. Не отдавать людям деньги в натуральной форме, а обеспечивать их работой. Что такое для человека 25 тысяч рублей? Он пошёл и пропил их. А если сказать, иди Василий в строительный трест, там сейчас нужны каменщики или сварщики, и ты получишь через месяц свои 50 тысяч рублей. Он пойдёт и будет работать, потому что у него выхода нет, он сидит без работы. У человека будет работа, и будет построена школа, дорога или торговый центр, не важно. Это и есть государственная поддержка.

Я бы упростил регистрацию предприятий и индивидуальных предпринимателей, которая до сих пор занимает приличное время, поощрял бы любые инициативы. Вплоть до того, что можно было бы создать какой-то муниципальный фонд, который бы рассматривал предложения предпринимателей. У них есть идея, но для ее воплощения не хватает небольшой суммы, и они гарантируют, что бизнес-модель окупится. Это может быть что угодно, шпалы для трамвайных линий поставлять или краску для метрополитена. Таким нужно помогать, это сразу даст экономический эффект. Я считаю, власти нужно двигаться в таком направлении – вкладываться в создание новых рабочих мест и, как следствие, в увеличение налоговой базы.

– Есть ли у городской и областной власти рычаги или инструменты, с помощью которых можно было бы проводить собственную экономическую политику, поддерживать отрасли, терпящие наибольшие убытки?

– Безусловно, есть. И глава государства об этом говорит в каждом своем выступлении: прерогатива принятия многих решений лежит на плечах глав субъектов федерации. Не нужно под копирку делать всё, не нужно ждать, что скажет Москва. Какие-то вопросы, которые могут регулироваться на уровне региона, надо решать самим. У нас есть налогооблагаемая база, часть доходов от которой идёт в субъект федерации, часть в муниципалитет и большая часть – в федеральный бюджет. Нужно посмотреть, что можно решить по налогам на местном уровне и на региональном. Выбрать наиболее пострадавшие предприятия и дать им преференции – освободить от платежей в местные фонды, минимизировать отчисления или исключить их на какой-то период на местном и региональном уровне.

Освободить полностью от арендных платежей предприятия, располагающиеся в объектах муниципальной, областной и федеральной собственности на год минимум. Рассмотреть возможность какой-то целевой поддержки пострадавших отраслей из резервного областного фонда. Мер поддержки может быть много.

– Рекомендации Роспотребнадзора по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений предприятий общественного питания рестораторы назвали контрольным выстрелом в голову.

– Да, это на самом деле контрольный выстрел в голову, как сказал известный ресторатор. Потому что де юре всё открыто, пожалуйста, работайте. А де факто, никаких льгот, никакой ситуации форс-мажора. С точки зрения бизнеса, ни одному ресторану не выгодно будет выводить поваров, чтобы обслуживать пять человек, площади многих ресторанов не позволяют расставить столики на одного-двух человек на расстоянии двух метров. На мой взгляд, честнее сказать, что в течение, допустим, года нельзя открывать заведения. Рестораторам будет проще всех уволить, повесить большой амбарный замок и сидеть ждать, а вот эти полумеры только усугубляют ситуацию.

– Поступления в бюджет области от налогов на малый и средний бизнес составляют почти четверть, получается, что в этом году бюджет недополучит приличную сумму.

– Налоги платить заставят. Думаю, после завершения карантина фискальные органы приступят к работе с особым рвением. Бюджет надо будет пополнять. А где брать деньги? Естественно, у бизнеса. И начнутся всевозможные фискальные мероприятия. Мне бы не хотелось быть таким пессимистом, но, к сожалению, пока не вижу другого выхода из этой ситуации. Создавать денежную массу тоже не выход, мы это проходили, когда у нас была гипер инфляция, а затем девальвация и деноминация. Сейчас еще цена на нефть показывает восхитительные антирекорды. Беда, как говорится, не приходит одна, поэтому придется всем мобилизоваться.

– Корректировка бюджета неизбежна?

– Я думаю, секвестирование бюджета будет. Понятно, что у нас есть необсуждаемые статьи расходов такие, как зарплата работников бюджетной сферы. Скорее всего, сокращение отразится на капитальном строительстве. Возможно, урежем наше участие в федеральных проектах, которые реализуются на условиях софинансирования. Поэтому, безусловно, нам нужно увеличивать доходную часть бюджета. А это налоги и ничто другое. Для этого должны работать предприятия, либо появляться новые, либо помочь реанимировать те, что подкосила нынешняя ситуация.

– Вы заместитель председателя комиссии Совета депутатов по наказам избирателей. В этом году будут выполнены планы или они будут пересмотрены?

– Не хочу разочаровать нашу исполнительную власть, но как депутат могу сказать, что мы зубами вцепимся в существующий фонд, предусмотренный для выполнения наказов избирателей, чтобы его, ни в коем случае, не уменьшали. Мы только в этом бюджетном году его увеличили до 2 миллионов, и опять уходить в сторону уменьшения нельзя. Нас избиратели не поймут. Муниципальный депутат из всех уровней власти ближе всего к народу. Естественно, избиратели следят за нашей работой, и мы будем отстаивать каждую копейку, поскольку эти деньги идут непосредственно на нужды горожан.

– Разрабатываются ли какие-то дополнительные к федеральным муниципальные, региональные меры поддержки для малого и среднего бизнеса, населения? Может быть, есть рабочая группа по разработке региональных антикризисных мер?

– Уже пришло время, нужно создать рабочую группу, которая состояла бы из представителей разных органов власти – муниципальных и областных депутатов, представителей мэрии и регионального правительства, чтобы принимать консолидированные решения.

Часто мы как депутаты горсовета, сталкиваемся с тем, что идеи муниципальных депутатов не находят поддержки у депутатов Заксобрания. А если решение принимается рабочей группой, состоящей из представителей всех уровней власти, то отношение к нему будет другое. Потому что, законодатели понимают, что это предложение экспертной группы, проработанный вопрос, а не просто чьи-то хотелки.

Ключевое здесь – это антикризисная рабочая группа. Пока такого нет, пока у нас все, как в той басне про лебедя, рака и щуку.

– Кто должен взять на себя инициативу? Губернатор?

– Инициативу по озвучиванию этой идеи может взять на себя любой рядовой депутат, чтобы ее реализовать, формализовать процесс, пожалуй, губернатор. Потому что муниципальный бюджет очень серьёзно зависит от регионального. Поэтому, я считаю, что группа должна быть создана под эгидой региональных властей. Мы, как представители муниципальных органов власти, тоже с огромным удовольствием и желанием подключимся к разработке комплекса мероприятий по выходу региона из кризиса.

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