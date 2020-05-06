По данным оперштаба в Новосибирске умерла пациентка с коронавирусом — женщине было 29 лет. Областной минздрав не пока сообщил о наличии у пациентки каких-то хронических заболеваний.

На 22.00 6 мая в регионе выявлено 809 случаев заражения COVID-19. 240 пациентов выписаны по выздоровлению, из них 56 – за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются 1893 человека, 12696 человек уже сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе гриппом и ОРВИ заболели 370 человек, из которых 37 госпитализированы.

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