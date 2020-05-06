В «депутатский» список Общественной палаты НСО вошел митрополит

Стал известен список кандидатов в члены Общественной палаты Новосибирской области, сформированный депутатами Законодательного собрания Новосибирской области.

Список был утвержден в конце минувшей недели на сессии регионального парламента. В него вошли 25 человек, представителей общественных организаций различных направлений деятельности. В сравнении с предыдущим составом, сформированным в 2017 году, он значительно обновился. В «депутатский» список вошли 16 новых представителей. Напомним, состав Общественной палаты Новосибирской области из 75 человек обновляется каждые три года. Свои 25 кандидатур вносит губернатор, еще 25 членов представляет Законодательное собрание, эти 50 человек позднее утверждают еще 25 членов палаты.

В список, предложенный депутатами, вошли представители общественных организаций, связанных с силовыми и военными структурами, к примеру, экс-руководитель Железнодорожного следственного отдела регионального СУ СКР Александр Лаухин, представляющий «Ветеранов силовых структур Родины», и капитан первого ранга в отставке Виктор Крикунов (Новосибирская областная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов). Кроме того, список укрепился представителями религиозных организаций. Это митрополит Новосибирский и Бердский Никодим (Юрий Чибисов), а также представляющая «Союз православных педагогов Новосибирской области» директор лицея «Надежда Сибири» Лариса Потеряева.

Также в число предложенных парламентариями членов палаты вошли президент Совета общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области» Амир Гареев, глава Агентства инвестиционного развития НСО Александр Зырянов, директор АНО «Клиника НИИТО» Оксана Шелякина, победитель турниров по тайскому боксу Роман Казанцев и атаман Новосибирского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества Алексей Харитонов. Как ранее сообщал «Континент Сибирь», свой список предложенных членов Общественной палаты также обнародовал губернатор Андрей Травников.

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