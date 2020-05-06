В этом году сезон клещей начался значительно раньше: первые сообщения об укусах появились уже в феврале. Притом, что обычно клещи проявляют активность в начале марта только на юге России, а для средней полосы нормой считается середина апреля. Ранняя весна в этом году увеличила срок активности клещей почти на два месяца.

Результат лечения при укусе клеща , включая наличие осложнений, во многом зависит от того, как быстро была оказана медицинская помощь. Значительно ускорить процесс и тем самым минимизировать риск осложнений поможет страховой полис. Застрахованные по программе «РГС Защита от клеща» обращаются в медицинскую организацию своего города, выбрав ее из предложенного на сайте «Росгосстраха» перечня. Если вдруг на сайте такой не оказалось, следует обратиться в медицинский контактный центр «Росгосстраха» за направлением. Также можно самостоятельно оплатить лечение, а потом предоставить в «Росгосстрах» документы для возмещения расходов.

«Росгосстрах» входит в число крупнейших компаний по продаже страховых полисов, покрытие которых предусматривает все необходимые меры, которые могут потребоваться в случае укуса клеща — такие, как лабораторные исследования, амбулаторно-поликлиническая, скорая и стационарная помощь, реабилитационно-восстановительное лечение. Обладая большим опытом работы на рынке, компания постоянно модернизирует свои программы. Так, только в этом году был расширен список профилактических мер. Компания дополнительно включила в программу новые современные лекарственные препараты и увеличив до 35 дней с момента укуса срок наблюдения специалистами. При этом все услуги по полису «Росгосстраха» не лимитированы по количеству обращений. Понимая, что в серьезных случаях только организации и оплаты лечения бывает недостаточно, «Росгосстрах» дополнил программу страхования выплатой при наступлении инвалидности или смерти в результате инфекционного заболевания, вызываемого клещами. В этом году страховое покрытие расширено до 3 млн рублей, в зависимости от выбранной программы».

Чтобы минимизировать риски, специалисты «Росгосстраха» призывают россиян проявлять осторожность не только в лесу, но и на даче, и даже на прогулках в городских парках: стараться носить закрытую одежду, а при обнаружении клеща рекомендуется его сразу удалить, так как при длительном контакте вероятность инфицирования выше. Важно сделать это правильно — в медицинских перчатках, с помощью нити или пинцета, стараясь не раздавить клеща, и удалить его вместе с головой. Рану от укуса надо продезинфицировать, клеща отнести в лабораторию. Клиентам компании достаточно обратиться в медицинский контактный центр «Росгосстраха», и им оперативно организуют необходимую помощь. А при подтверждении факта инфицированности клеща — проведут профилактику иммуноглобулином. Препарат вводится из расчета 1 доза на 10 кг веса, для экстренной профилактики человеку весом 70 кг надо 7 доз. Одна доза стоит в среднем 900 рублей, прививка обойдется примерно в 6300 рублей. Притом, что стоимость страхового полиса составляет 250-300 рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.