Дмитрий Терешков поздравляет с 9 мая

Уважаемые новосибирцы!

9 мая — Великий Праздник! День памяти наших погибших и умерших отцов и дедов, принявших на себя часть этого груза совместной беды и общего героизма. Все мои деды погибли на этой войне. Мой папа вырос в том регионе, куда не дошла война, его отвезла туда на перекладных моя бабушка из подвалов пылающего Сталинграда, а прокормила и вырастила армянка, которая стала для меня второй бабушкой.

Через все семьи так или иначе прошла эта война. Почему и за что люди воюют? Чего им не хватает? Зачем был Афганистан, который прошли многие мои товарищи?! Зачем был Карабах, который я сам прошел? Зачем сегодняшняя Сирия? Это игры политиков, сидящих в своих «бункерах» и отправляющих сотни тысяч простых парней на смерть. И еще, скажите мне, за последние двадцать лет чем мы (страна) можем гордиться? Поэтому каждый год достаём из «архивов» этот великий день и проводим парады. Это, конечно, достойно того! Но где же новые свершения, которыми мы могли бы гордиться?!

Желаю всем жителям Новосибирска, области, всей России скорейшего наступления того времени, когда мы все сможем по-настоящему не только любить нашу страну, но и гордиться ею. Радоваться не только ее военным, но и мирным достижениям — на благо каждого из россиян. Желаю всем вам в День Великой Победы благополучия, силы духа, крепкого сибирского здоровья и семейного счастья!

Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации,

депутат Законодательного собрания Новосибирской области

Дмитрий Терешков

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