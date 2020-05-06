Новая региональная мера поддержки для компаний наиболее пострадавших из-за эпидемии COVID-19 отраслей экономики начинает действовать в Кузбассе с 6 мая, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

Начиная с сегодняшнего предприниматели в Кузбассе могут обратиться за получением субсидии на возмещение затрат по выплате зарплаты сотрудникам. Это поможет им сохранить многие трудовые коллективы.

Претендовать на субсидии могут предприятия из утвержденного правительством РФ списка наиболее пострадавших отраслей экономики — общепит, туризм, торговля и другие.

Субсидия будет выплачиваться ежемесячно в размере 50 % МРОТ (7884,5 рублей) и компенсации затрат на уплату страховых взносов на каждого работника. Максимальный срок предоставления такой субсидии — 3 месяца.

«Важно, чтобы принятые меры поддержки бизнеса и работодателей эффективно работали, — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, — ведь главная цель — сохранить рабочие места и поддержать жителей. С апреля мы уже начали выплачивать увеличенное пособие по безработице гражданам, которые в период с 1 марта потеряли работу. С завтрашнего дня готовы выдавать субсидии на выплату зарплат сотрудникам».

Напомним, «Континент Сибирь» 2 мая опубликовал контактные данные ответственных лиц, по которым субъекты МСП могут получить консультацию по вопросам получения льгот в соответствии с распоряжением Правительства РФ.

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