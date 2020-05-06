Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив обратились с традиционным поздравлением ко Дню Победы.
Уважаемые жители Новосибирской области! Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Великим праздником, с Днём Победы в Великой Отечественной войне!
Прошло уже 75 лет. Но с каждым годом лишь крепче память о подвиге наших дедов и отцов, победивших жестокого врага.
Дорогие ветераны, низкий вам поклон! Невозможно измерить ничем ваши жертвы и утраты. Вы уже вошли в историю настоящими героями и навсегда останетесь примером верности и стойкости, доблести и отваги, мужества и сплоченности для молодых поколений!
Сегодня рядом с вами, плечо к плечу, стоят уже ваши внуки и правнуки. Уверены, они достойны своих великих предков, воинов-сибиряков! Вместе мы сделаем все для сохранения мира в наших домах, городах, в нашей стране! Вместе продолжим строить лучшее будущее для Новосибирской области, для России, за которое вы сражались!
Желаем всем новосибирцам светлого настроения, мира, добра, здоровья и благополучия!
Слава солдатам-победителям Великой Отечественной войны!
С праздником! С Днём Великой Победы!
Губернатор Новосибирской области
А.А. Травников,
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области
А.И. Шимкив