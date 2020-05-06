Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравляет с 9 мая

Дорогие новосибирцы!

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

В этот день наши сердца наполняются безмерной гордостью за подвиг отцов, дедов и прадедов. Только благодаря им, мужественным и отважным, безоговорочно верившим в победу и преданным родной стране, сегодня мы живём под мирным небом, воспитываем юное поколение сибиряков.

75-летие Победы мы ждали с волнением и готовились к нему несколько лет – 22 июня 2016 года по инициативе Городского совета ветеранов стартовала акция «Эстафета патриотизма поколений», которая нашла отклик в сердцах новосибирцев – за четыре года в ней приняли участие сотни тысяч горожан. Мы должны сделать так, чтобы молодые люди знали правду о Великой Отечественной войне – самой жестокой, кровопролитной и бескомпромиссной!

В 2019 году впервые за 52 года была проведена масштабная реконструкция главного мемориального комплекса Новосибирска – Монумента Славы. Знаковым событием для всех нас стало зажжение Вечного огня от горящего факела, привезённого из Москвы с Могилы Неизвестного Солдата.

Уважаемые новосибирцы! Мы переживаем непростое время: впервые великий праздник Победы пройдёт без массовых гуляний. Но мы можем принять участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка», вспомнить, как проходили военные парады Победы на площади Ленина в разные годы, зажечь Свечу памяти в своих окнах и исполнить всем городом легендарную песню «День Победы», выйдя на балконы. Так мы создадим атмосферу праздника и почтим память ушедших героев!

Уверен, наши традиционные акции, которые переместятся на интернет-площадки, поддержат сибиряки – наследники тех, кто сражался за Москву и Сталинград, брал Берлин и Прагу, освобождал Европу, трудился в тылу, поднимал послевоенную страну из руин.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, оптимизма, благополучия.

Пусть небо над нашей страной всегда будет мирным и чистым!

Мэр Новосибирска

Анатолий Локоть

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