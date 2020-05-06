Двое сотрудников новосибирского «Тиона» заразились коронавирусом

Двое сотрудников новосибирского предприятия «Тион», разрабатывающего технику для «умной» вентиляции и очистки воздуха, заразились коронавирусом.

Информацию «Континенту Сибирь» подтвердила PR-директор компании «Тион» Анастасия Гетьман. «Действительно у двух сотрудников производства, которое расположено в Бердске, подтверждена коронавирусная инфекция. Один не выходил на работу с 26 апреля, другой — с 28-го, так как почувствовали признаки ОРВИ. На производстве ведется журнал состояния здоровья сотрудников, до этого признаков ОРВИ у них не было, температура также была в норме. 4 мая стали известны результаты их анализов, поэтому обоих госпитализировали. По словам заболевших, оба чувствуют себя хорошо», — пояснила Анастасия Гетьман.

Она рассказала, что 5 мая специализированная организация провела дезинфекцию помещений с применением средств вирулицидного действия. Требования Роспотребнадзора также включают необходимость отстранить от работы сотрудников, контактировавших с заболевшими. Так как завод работает в несколько смен, и сотрудники распределены по цехам, круг непосредственно контактировавших с заболевшими составил 13 человек.

«Сейчас производство закрыто. Компания приняла решение протестировать всех работников завода на наличие SARS-CoV-2, поэтому 4 и 5 мая клиника «Санитас» взяла анализы у сотрудников производства. Дальнейшие решения будут приниматься после получения результатов», — добавила Анастасия Гетьман.

Напомним, в конце минувшей недели на сессии Законодательного собрания Новосибирской области глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил о том, что на новосибирских промышленных предприятиях нет «групповой заболеваемости» коронавирусом.

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