Главврач омской больницы уволился после вспышки COVID-19 среди медиков

Главный врач закрытой на карантин омской городской больница № 1 Георгий Соболев уволился по собственному желанию. Причиной стала вспышка коронавируса среди сотрудников медучреждения.

Об отставке главврача больницы № 1 имени Кабанова «Континенту Сибирь» сообщили в министерстве здравоохранения Омской области. 5 мая больница была закрыта на карантин, который, по предварительной оценке, продлится две недели. В больничных отделениях находятся 417 пациентов. По словам министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, все они продолжат лечение в изолированном режиме. «Для того, чтобы максимально снизить риск заражения, в течение ближайших суток абсолютно у всех будут взяты анализы на коронавирус», — пояснила Ирина Солдатова. Прием новых пациентов больница пока прекратила. По словам министра, «налажена маршрутизация» пациентов с другими медучреждениями Омска.

Причиной ввода карантина стало массовое заболевание сотрудников больницы COVID-19. По данным регионального минздрава, заболели 16 медиков: 4 врача и 12 специалистов младшего и среднего звена. «Они являются сотрудниками того отделения, которое было закрыто первоначально на карантин. Все пациенты выведены в больницу, которая работает с коронавирусной инфекцией. В отделении находится только один пациент с отрицательным результатом по коронавирусной инфекции и проходит лечение по своему профилю», — рассказала Ирина Солдатова. Все медики, у которых подтвердился коронавирус, сейчас находятся под наблюдением. У 14 нет клинических проявлений болезни, 2 человека госпитализированы. «Мы очень серьезно подошли к вопросу, проанализировали работу больницы, руководителя. Сегодня главный врач принял решение о том, что по собственному желанию покидает свой пост. Потому что он не смог уберечь свой коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности», — сказала Ирина Солдатова.

По состоянию на 5 мая, коронавирусом в Омской области заболел 191 человек, 42 из них выздоровели, 5 человек умерли. Напомним, в начале апреля в Омске сменился министр здравоохранения. Министерство после отставки Дмитрия Вьюшкова возглавила экс-заместитель главы минздрава Московской области Ирина Солдатова. Причиной кадрового решения стало недовольство главы региона предпринимаемыми мерами борьбы с коронавирусом.

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