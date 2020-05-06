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63 инфицированных коронавирусом выявлено в Новосибирской области за сутки
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Маски не спасли новосибирский «Пикниковый рай» от решения суда
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В Новосибирской таможне назначен новый начальник
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Два человека скончались от коронавирусной инфекции в Новосибирской области
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Еще 65 жителей Новосибирской области было инфицировано коронавирусом за прошедшие сутки
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Умер бывший руководитель Новосибирской ГЭС
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Названы лучшие и худшие регионы СФО по заболеваемости коронавирусом
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Ещё две смерти от COVID-19 произошло за прошедшие сутки в Новосибирской области
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Вспышка COVID-19 зафиксирована на алтайском фармпредприятии «Эвалар»
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51 человек был инфицирован коронавирусом за сутки в Новосибирской области
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Росимущество в Новосибирске напоминает контакты для консультаций по вопросам получения льгот субъектам МСП
16:48
Второй умерший от коронавируса в Новосибирской области: мужчине было 32 года
Сопредседатель новосибирского отделения «Опора России», основатель группы компаний «ИК Империал»
Корреспондент «Континента Сибирь» в Германии
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты»
Генеральный директор компании «Отелит»
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