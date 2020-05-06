По данным оперативного штаба на 11.00 6 мая в регионе зарегистрировано 809 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 39 детей. За прошедшие сутки COVID-19 лабораторно подтвержден еще у 63 человек.

За всё время эпидемии в области выписаны по выздоровлению 184 человека , 11 больных скончались. 44 пациента находятся в отделениях реанимации, в том числе на ИВЛ 16 человек.

В детскую больницу №3 82 ребенка госпитализированы с подозрением на коронавирус, включая детей с уже подтвержденным диагнозом.

С подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска находится 889 взрослых пациентов, в том числе пациенты с установленным диагнозом. Три человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, двое в Сузунскую и по одному в Масляниниской и в Карасукской ЦРБ.

Напомним, по данным оперативного штаба на вечер 5 мая в Новосибирской области за время эпидемии скончались 11 человек.

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