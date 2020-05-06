Руководителя Новосибирской таможни Валерия Гукова перевели на должность начальника Карельской таможни. С 6 мая новым начальником Новосибирской таможни стал Сергей Авдеев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сергей Анатольевич Авдеев родился 11 июля 1969 года в Новосибирске. Получил высшее образование в МВТУ имени Баумана по специальности конструирование и технология радиоэлектронных средств, также закончил Сибирскую академию госслужбы по специальности финансы и кредит.

Службу в таможенных органах начал в 1993 году в Новосибирской таможне. Был заместителем начальника Новосибирского таможенного поста, начальником Калининского таможенного поста, а также более шести лет являлся первым заместителем начальника Новосибирской таможни по таможенному контролю.

С 2015 года руководил Хакасской таможней. 6 мая 2020 года полковник таможенной службы Сергей Авдеев назначен на должность начальника Новосибирской таможни.

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