По данным оперативного штаба на 20.00 5 мая в Новосибирской области за время эпидемии скончались 11 человек.

За последние сутки двое умерших в регионе – мужчины, одному из которых было 92 года, другому 67 лет.

COVID-19 впервые зафиксирован в Баганском и Каргатском районах Новосибирской области.

Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1843 человека, 12 581 пациент снят с меднаблюдения.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 309 случаев ОРВИ и гриппа, госпитализированы c ОРВИ 27 человек.

Напомним, названы лучшие и худшие регионы СФО по заболеваемости коронавирусом

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