По данным оперативного штаба на 20.00 5 мая в Новосибирской области за время эпидемии скончались 11 человек.
За последние сутки двое умерших в регионе – мужчины, одному из которых было 92 года, другому 67 лет.
COVID-19 впервые зафиксирован в Баганском и Каргатском районах Новосибирской области.
Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1843 человека, 12 581 пациент снят с меднаблюдения.
За прошедшие сутки в области зарегистрировано 309 случаев ОРВИ и гриппа, госпитализированы c ОРВИ 27 человек.
Напомним, названы лучшие и худшие регионы СФО по заболеваемости коронавирусом