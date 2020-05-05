По данным оперативного штаба на 11.00 5 мая в Новосибирской области количество зараженных COVID-19 достигло 746 человек.

За сутки коронавирусую инфекцию обнаружили у 65 человек. Всего за время эпидемии в регионе 79 человек выздоровели, девять больных скончались.

На сегодняшний день в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 34 пациента, в том числе 16 человек – на ИВЛ .

В детской больнице №3 лечатся 72 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе и дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находится 723 взрослых пациента с подозрением на COVID-19, в том числе больные с установленным диагнозом. Трое человек госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, трое – в Сузунскую, по одному пациенту находятся в Маслянинской ЦРБ и Карасукской ЦРБ.

Напомним, сформирован рейтинг регионов Сибири по числу заболевших коронавирусной инфекцией на 100 тысяч человек.

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