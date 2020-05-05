Умер бывший руководитель Новосибирской ГЭС

Валерий Иванов
 
фото предоставлено газетой "Родные берега"

Виктора Сершун работал на Новосибирской ГЭС с 1976 по 2014 годы. О его смерти сообщили газеты «Навигатор» и «Родные берега». 

Виктор Сершун родился в 1951 году. В 1975 году он закончил Киевский политехнический институт, а в 1976 году приехал в Новосибирск и начал свою работу на Новосибирской ГЭС в качестве начальника смены электромашинного цеха. С 1998 по 2014 Сершун работал директором гидроэлектростанции.

Виктор Сершун награжден многочисленными наградами от Министерства энергетики РФ, правительства Новосибирской области, Законодательного собрания региона, мэрии Новосибирска и администрации Советского района.

 

 

 

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