Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сформировал рейтинг регионов СФО по числу заболевших коронавирусной инфекцией на 100 тысяч человек.

Минувшие выходные установили своеобразный «антирекорд» по числу прироста заболевших COVID-19 в России.

Первое место в СФО заняла республика Хакасия, здесь на 100 000 человек по состоянию на 4 мая приходится 56,2 случая коронавирусной инфекции. Следом за ней следует Красноярский край и Новосибирская область.

Кемеровская область остается самым благополучным регионом: на 100 тысяч человек тут по состоянию на 4 мая пока лишь 6,1 случаев заболевания COVID-19.

Общий рейтинг выглядит следующим образом:

Республика Хакасия (56,2 заболевших на 100 тыс человек) Красноярский край (28,6 заболевших на 100 тыс человек) Новосибирская область (24,5 заболевших на 100 тыс человек) Алтайский край (22,7 заболевших на 100 тыс человек) Республика Алтай (16,6 заболевших на 100 тыс человек) Республика Тыва (14,7 заболевших на 100 тыс человек) Томская область (11,9 заболевших на 100 тыс человек) Омская область (8,2 заболевших на 100 тыс человек) Иркутская область (7,4 заболевших на 100 тыс человек) Кемеровская область (6,1 заболевших на 100 тыс человек)

Напомним, что по данным оперативного штаба Новосибирской области на 10 часов 4 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусую инфекцию выявили у 61 человека. 2 человека скончались: женщина 55 лет и мужчина 61 год. Общее количество зараженных COVID-19 в регионе – 681, из них 28 – дети. 150 человек выздоровели, 9 – скончались. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 36 пациентов, на ИВЛ – 12 человек.

Рейтинг составлен информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом, который является структурным подразделением федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» министерства здравоохранения Российской Федерации.

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