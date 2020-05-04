Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сформировал рейтинг регионов СФО по числу заболевших коронавирусной инфекцией на 100 тысяч человек.
Минувшие выходные установили своеобразный «антирекорд» по числу прироста заболевших COVID-19 в России.
Первое место в СФО заняла республика Хакасия, здесь на 100 000 человек по состоянию на 4 мая приходится 56,2 случая коронавирусной инфекции. Следом за ней следует Красноярский край и Новосибирская область.
Кемеровская область остается самым благополучным регионом: на 100 тысяч человек тут по состоянию на 4 мая пока лишь 6,1 случаев заболевания COVID-19.
Общий рейтинг выглядит следующим образом:
- Республика Хакасия (56,2 заболевших на 100 тыс человек)
- Красноярский край (28,6 заболевших на 100 тыс человек)
- Новосибирская область (24,5 заболевших на 100 тыс человек)
- Алтайский край (22,7 заболевших на 100 тыс человек)
- Республика Алтай (16,6 заболевших на 100 тыс человек)
- Республика Тыва (14,7 заболевших на 100 тыс человек)
- Томская область (11,9 заболевших на 100 тыс человек)
- Омская область (8,2 заболевших на 100 тыс человек)
- Иркутская область (7,4 заболевших на 100 тыс человек)
- Кемеровская область (6,1 заболевших на 100 тыс человек)
Напомним, что по данным оперативного штаба Новосибирской области на 10 часов 4 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусую инфекцию выявили у 61 человека. 2 человека скончались: женщина 55 лет и мужчина 61 год. Общее количество зараженных COVID-19 в регионе – 681, из них 28 – дети. 150 человек выздоровели, 9 – скончались. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 36 пациентов, на ИВЛ – 12 человек.
Рейтинг составлен информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом, который является структурным подразделением федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» министерства здравоохранения Российской Федерации.